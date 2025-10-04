به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در ادامه هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران تیم سپاهان در ورزشگاه نقش جهان، میزبان ذوب آهن اصفهان بود. دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتند که پیش از این بازی در ردههای دوازدهم و پانزدهم جدول جای داشتند و در صورت برتری و کسب امتیاز کامل، این شانس را داشتند تا میانههای بالای جدول صعود کنند.
در دقیقه ۱۷ این بازی پیام حیدری یک ضربه پنالتی به سود سپاهان اعلام کرد اما پس از بررسی تصاویر VAR مشخص شد توپ لحظاتی قبل از خط عرضی زمین به بیرون رفته و باید کرنر گرفته شود. به همین دلیل پنالتی رد شد.
در ادامه تلاش دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست ثمری نداشت تا سپاهان و ذوبآهن با تساوی بدون گل به رختکن بروند.
در نیمه دوم، شاگردان محرم نویدکیا و قاسم حدادیفر تلاش مضاعفی را در دستور کار قرار دادند تا به گل برسند و در این میان سهم طلاییپوشان از نظر آماری، بیشتر بود اما هر دو در رسیدن به گل ناکام ماندند. در لحظات پایانی و در شرایطی دو تیم با تساوی کار را دنبال میکردند کاوه رضایی سپاهان را به گل برتری رساند اما پس از بررسی VAR، آفساید اعلام شد تا این گل مردود شود.
در ادامه بازی با همین نتیجه به پایان رسید تا دو تیم با کسب یک امتیاز دربی اصفهان را به پایان ببرند. با این نتیجه سپاهان و ذوبآهن با ۶ و ۵ امتیاز این هفته را در ردههای دوازدهم و سیزدهم به پایان بردند.
ترکیب سپاهان:
محمدرضا اخباری، محمدامین حزباوی، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسانحاجصفی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن، ریکاردو آلوز، آریا شفیعدوست، محمدمهدی لطفی و مجید علیاری
سرمربی: محرم نویدکیا
ترکیب ذوب آهن:
داوود نوشی صوفیانی، نادر محمدی، آرش قادری، امیرحسین جدی، پدرام قاضی پور، شاهین طاهرخانی، حسن شوشتری، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمدجوادمحمدی و امید لطیفی.
سرمربی: قاسم حدادیفر