به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این مراسم با حضور شماری از رهبران مقاومت، شخصیتهای سیاسی و دینی و خانوادههای شهدا برگزار میشود و در آن، بر ادامه مسیر جهادی شهیدان و پایداری در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید میشود.
دبیرکل حزبالله لبنان افزود: اسرائیل بزرگ روزی همه منطقه، از جمله ما را هدف قرار خواهد داد؛ بنابراین هر فرد و نهاد، با هر توان، ملزم به مقابله با این طرح است.
حتی کسانی که مسئله فلسطین را قبول ندارند، باید حداقل خطر آن را از خود دور کنند، زیرا این طرح دیر یا زود دامنگیر همه خواهد شد.
طرح صلح ترامپ درباره غزه، که صرفاً پوششی برای اهداف اسرائیل است، پر از اشکالات و تغییراتی است که پس از دیدار با نتانیاهو به نفع اسرائیل اصلاح شده است.
این طرح ۲۱ مادهای به برخی کشورهای عربی ارائه شده و با قصد دستیابی اسرائیل به اهداف سیاسی به جای نظامیگری ارائه گردیده است.
بسیاری از مسئولان کشورهای عربی از محتوا و رویکرد این طرح غافلگیر شده و خواستار توضیح و شفافسازی شدهاند.