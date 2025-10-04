En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش دبیرکل حزب‌الله لبنان به طرح صلح ترامپ

مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهادت دو فرمانده جهادی، شیخ نبیل قاووق و سید سهیل حسینی، امروز در لبنان آغاز شد و شیخ نعیم‌ قاسم طی این سخنرانی که هم اکنون در حال پخش است گفت: طرح صلح ترامپ در واقع طرحی به نفع اسرائیل است.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۵۶
| |
726 بازدید
واکنش دبیرکل حزب‌الله لبنان به طرح صلح ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این مراسم با حضور شماری از رهبران مقاومت، شخصیت‌های سیاسی و دینی و خانواده‌های شهدا برگزار می‌شود و در آن، بر ادامه مسیر جهادی شهیدان و پایداری در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید می‌شود.

دبیرکل حزب‌الله لبنان افزود: اسرائیل بزرگ روزی همه منطقه، از جمله ما را هدف قرار خواهد داد؛ بنابراین هر فرد و نهاد، با هر توان، ملزم به مقابله با این طرح است.

حتی کسانی که مسئله فلسطین را قبول ندارند، باید حداقل خطر آن را از خود دور کنند، زیرا این طرح دیر یا زود دامنگیر همه خواهد شد.

طرح صلح ترامپ درباره غزه، که صرفاً پوششی برای اهداف اسرائیل است، پر از اشکالات و تغییراتی است که پس از دیدار با نتانیاهو به نفع اسرائیل اصلاح شده است.

این طرح ۲۱ ماده‌ای به برخی کشورهای عربی ارائه شده و با قصد دستیابی اسرائیل به اهداف سیاسی به جای نظامی‌گری ارائه گردیده است.

بسیاری از مسئولان کشورهای عربی از محتوا و رویکرد این طرح غافلگیر شده و خواستار توضیح و شفاف‌سازی شده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان حماس توافق اسرائیل ترامپ خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جلسه فوری نتانیاهو با بن‌گویر و اسموتریچ
واکنش گوترش از پاسخ حماس به طرح ترامپ
ویتکاف و داماد ترامپ به مصر می‌روند
هیات حماس امشب به قاهره می‌رود
نتانیاهو تسلیم شد!
بیانیه مصر و قطر درباره پاسخ حماس
بمباران غزه همچنان ادامه دارد!
نتانیاهو طرح ترامپ را سوزاند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
بیانیه حماس در صفحه شخصی ترامپ
اتحادیه اروپا به حماس: سلاح را زمین بگذار!
واکنش ترامپ به پاسخ حماس به طرح صلح غزه
قطر طرح صلح ترامپ را به حماس تحویل داد
طرح صلح ترامپ برای غزه و تاثیر آن بر  ژئواکونومی خاورمیانه
ترامپ: به توافق نزدیک شده‌ایم!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005abc
tabnak.ir/005abc