اردوغان: حماس نشان داد که خواهان صلح است

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه امروز در سخنانی اعلام کرد: از پاسخ جنبش حماس به طرح رئیسجمهور آمریکا استقبال میکنیم؛ چراکه این پاسخ بیانگر آمادگی واقعی این جنبش برای برقراری صلح است.
وی در ادامه تصریح کرد: اسراییل باید فوراً حملات خود را در نوار غزه متوقف کند. ما تلاشهای گستردهای را برای پایان دادن به نسلکشی در غزه انجام میدهیم و تمامی توان و امکانات کشور در حالت آمادهباش برای رساندن کمکهای بشردوستانه به مردم این منطقه است.
این اظهارات پس از آن بیان شد که پیشتر، جنبش حماس پس از رایزنیهای داخلی و مشورت با گروههای فلسطینی، جمعه شب با اصول کلی طرح ترامپ برای پایان جنگ در غزه موافقت و اعلام کرده بود که آماده ورود فوری به مذاکرات درباره جزئیات اجرای توافق از طریق واسطهها است.
پس از انتشار پاسخ رسمی حماس، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، در شبکه اجتماعی «تروث سوشیال» نوشت: «بر اساس بیانیهای که حماس منتشر کرده، معتقدم آنها آماده صلحی پایدار هستند».
رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از طرح ۲۰ بندی خود برای آتشبس در غزه رونمایی و هدف از آن را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه اعلام کرد.
مخالفان در سطوح مختلف، از گروههای فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند.