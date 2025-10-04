En
هر روز یک اتریوم؛ جزئیات کمپین جدید نوبیتکس اعلام شد

با افزایش چشمگیر قیمت اتریوم و گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز فصل جدید رشد آلت‌کوین‌ها، نوبیتکس از کمپین تازه‌ای با نام «مگادراپ» رونمایی کرده است. این کمپین ۱۰روزه از ۱۶ مهر آغاز می‌شود و طی آن، هر روز یک اتریوم میان کاربران واجد شرایط ایردراپ خواهد شد.
 هر روز یک اتریوم؛ جزئیات کمپین جدید نوبیتکس اعلام شد

در این برنامه، کاربران می‌توانند با انجام مأموریت‌های ساده روزانه – مانند انجام معامله‌ای کوچک در رمزارزهایی مثل بیت‌کوین یا اتریوم – در ایردراپ شرکت کنند. مهلت انجام مأموریت‌ها از ساعت ۱۲ بامداد تا ۸ شب همان روز است و شرکت‌کنندگان پس از تکمیل مأموریت می‌توانند با مراجعه به صفحه اختصاصی کمپین و فشردن دکمه «دریافت جایزه» جایزه روزانه خود را دریافت کنند.

در روزهای برگزاری کمپین هر روز یک اتریوم بین کاربران تقسیم می‌شود. همچنین در پایان کمپین، یک اتریوم میان افرادی که در 5، 8 یا 10 مأموریت روزانه حضور داشته‌اند، توزیع خواهد شد. ارزش تقریبی هر واحد اتریوم در زمان نگارش این خبر بیش از ۴4۰۰ دلار است.

به گفته نوبیتکس، هدف از اجرای کمپین «مگادراپ» ایجاد تجربه‌ای متفاوت از انجام معاملات رمزارزی و معرفی قابلیت تازه «جایزه و ماموریت» در پلتفرم این صرافی است. این رویداد هم‌زمان با رشد قابل توجه قیمت اتریوم و افزایش امیدها به شروع آلت‌سیزن برگزار می‌شود.

برای اطلاع از جزییات این کمپین و انجام ماموریت‌های روزانه می‌توانید به این آدرس مراجعه کنید.

 

 

نوبیتکس کمپین جدید نوبیتکس رمز ارزها
