به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، مراسم رونمایی کتاب «سرم خیلی شلوغ است! (کتاب تولد: یک‌جورهایی فراموش‌شده)» روز پنجشنبه ۱۷ مهر در کتاب‌فروشی فرهنگان فرشته برگزار می‌شود.

«سرم خیلی شلوغ است!» نوشته الیور جفرز نویسنده و تصویرگر ایرلندی کتاب‌های کودکان است که پیش‌تر دو کتاب دیگرش با عناوین «ما اینجا هستیم» و «آنچه باهم می‌سازیم» با ترجمه رها مقدم از او منتشر شده است. «سرم خیلی شلوغ است!» هم توسط مقدم ترجمه شده است.

آثار الیور جفرز با رعایت حق کپی‌رایت در ایران ترجمه و منتشر می‌شوند و مراسم رونمایی از سومین عنوان آن‌ها روز پنجشنبه ۱۷ مهر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در کتاب‌فروشی فرهنگان فرشته واقع در تهران، الهیه، بزرگراه مدرس، خیابان بیدار، خیابان فیاضی، پلاک ۵۰ برگزار می‌شود.