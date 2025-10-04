واکنش گوترش از پاسخ حماس به طرح ترامپ

دبیر کل سازمان ملل از بیانیه حماس در پاسخ به طرح صلح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال کرد.

«استفان دوجاریک»، سخنگوی «آنتونیو گوترش»، در بیانیه‌ای اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل « از همه طرف‌ها می‌خواهد فرصت را برای پایان دادن به جنگ غم‌انگیز در غزه مغتنم بشمارند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این بیانیه منسوب به سخنگوی گوترش بعد از آن منتشر شد که «موسی ابو مرزوق»، عضو ارشد حماس روز جمعه اعلام کرد این جنبش «به طور اصولی» با طرح پیشنهادی اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای برقراری آتش‌بس در نوار تحت محاصره غزه موافق بوده و کلیات آن را می‌پذیرد اما تاکید دارد که اجرای آن نیازمند مذاکرات است.

به گفته دوجاریک گوترش همچنین از قطر و مصر از بابت «میانجی‌گری ارزشمند» آنها تشکر می‌کند.

او اضافه کرد: «دبیر کل سازمان ملل بر خواسته مداوم خود برای اجرا شدن یک آتش‌بس دائمی و فوری، آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانی‌ها و دسترسی بشردوستانه تاکید مجدد می‌کند.»

او همچنین گفت سازمان ملل از همه تلاش‌ها در راستای تحقق اهداف به منظور جلوگیری از درد و رنج بیشتر پشتیبانی خواهد کرد.

