عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی

تصویری از مزار همسر آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان در شبکه های اجتماعی عراقی منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۲۳۸
1734 بازدید

عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی

عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
