ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هستهای در عربستان مستقر شود
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است
پ
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
تصویری از مزار همسر آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان در شبکه های اجتماعی عراقی منتشر شده است.
برچسب ها
سیستانی
سیدعلی سیستانی
نجف
همسر آیت الله سیستانی
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
