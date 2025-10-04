افزایش دما در شمال و کاهش دما در شرق کشور

صادق ضیاییان ادامه داد: از فردا (۱۳ مهر) در نوار شمالی کشور دما به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت و طی روزهای فردا و پس فردا (۱۳ و ۱۴ مهر) در نوار شرقی کشور به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا برای نوار شمالی کشور افزایش نسبی دما و برای نوار شرقی کاهش محسوس دما را پیش‌بینی کرد.

صادق ضیاییان اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده جوی پایدار در بیشتر مناطق کشور حاکم خواهد شد. امروز (۱۲ مهر) در استان‌های مازندران و گلستان در برخی ساعات بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود. طی این مدت، در نیمه شرقی کشور به‌ویژه منطقه زابل وزش باد شدید در مناطق مستعد، خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کیفیت هوا مورد انتظار است.

وی ادامه داد: از فردا (۱۳ مهر) در نوار شمالی کشور دما به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت و طی روز‌های فردا و پس فردا (۱۳ و ۱۴ مهر) در نوار شرقی کشور به‌طور محسوس کاهش می‌یابد.

ضیاییان افزود: طی دو روز آینده شرق خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهد بود.

پیش‌بینی هوای تهران و شهر‌های سرد و گرم کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۳ مهرماه) صاف و وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۱۴ مهرماه) صاف و وزش باد با حداقل دمای ۱۶ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان گفت: طی فردا (۱۳ مهر) اهواز با بیشینه دمای ۴۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با کمینه دمای ۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور خواهند بود.