بمباران غزه همچنان ادامه دارد!

تداوم بمباران مناطق مختلف شهر غزه ادعای دروغین تل آویو مبنی بر توقف حملات در پی درخواست ترامپ و پاسخ حماس به طرح رئیس جمهور آمریکا را رسوا کرد.
کد خبر: ۱۳۳۲۲۳۴
407 بازدید
منابع فلسطینی اعلام کردند که با وجود ادعای تل آویو مبنی بر توقف عملیات نظامی در شهر غزه در پی پاسخ حماس به طرح ترامپ، جنگنده های این رژیم دست کم پنج نوبت طی ۲ ساعت گذشته مناطق مختلف این شهر را بمباران کردند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این منابع اضافه کردند که حملات توپخانه ای رژیم صهیونیستی نیز ادامه داشته و خیابان های النفق و الغفری در شهر غزه را همزمان با بازگشت آوارگان فلسطینی به این مناطق هدف قرار داد.

خیابان الیرموک در شهر غزه نیز در سایه بازگشت ساکنان آن مورد هدف قرار گرفت.

منابع مستقر در بیمارستان های غزه نیز اعلام کردند که در جریان حملات رژیم صهیونیستی علی شهر غزه از بامداد امروز دست کم هفت تن شهید شده اند.

پیش از این منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که محافل سیاسی این رژیم به ارتش دستور داده اند حملات خود را در نوار غزه کاهش داده و فقط در حالت آماده باش قرار بگیرند.

بر اساس این ادعا، محافل سیاسی رژیم صهیونیستی خطاب به ارتش این رژیم اعلام کرده که روند اشغال شهر غزه متوقف شده و عملیات نظامی در پایان ترین حد خود قرار بگیرد.

منابع مذکور اضافه کردند که رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به نظامیان اشغالگر دستور داده که آماده اجرای مرحله نخست طرح ترامپ شوند.

 

تل آویو بمباران رژیم صهیونیستی غزه ترامپ صلح طرح ترامپ خبر فوری بدعهدی حمله اسرائیل به غزه
