تاوان قسطی شاسی بلند سواری

مدیران خودرو، ایده آل یا بی خیال ؟

شرکت مدیران خودرو در سال‌های اخیر نامی آشنا برای بسیاری از خریداران خودرو در ایران بوده است. شرکتی که با تکیه بر همکاری با کمپانی چینی چری توانست محصولات متنوعی مثل‌ام‌وی‌ام ۱۱۰، تیگو ۵، تیگو ۷، آریزو ۵ و اخیراً کراس‌اوور‌های جدید را وارد بازار کند.
مدیران خودرو، ایده آل یا بی خیال ؟
به گزارش تابناک :  تبلیغات گسترده، طرح‌های فروش اقساطی و وعده تحویل سریع خودرو باعث شد هزاران نفر سرمایه‌های خود را به این شرکت مونتاژ کار چینی   یعنی مدیران خودرو بسپارند. اما امروز وقتی در شبکه‌های اجتماعی و حتی گفت‌و‌گو‌های روزمره خریداران جست‌و‌جو می‌کنیم، تصویری متفاوت به دست می‌آید: انبوهی از نارضایتی‌ها، گلایه‌ها و ناامیدی‌ها.
 
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مشتریان به آن اشاره می‌کنند، تاخیر‌های طولانی در تحویل خودرو است. بسیاری از خریداران در سال‌های اخیر ثبت‌نام کرده‌اند، اما ماه‌ها و حتی بیش از یک سال در انتظار مانده‌اند. در این فاصله قیمت خودرو چندین بار افزایش یافته و ارزش سرمایه آنها کاهش پیدا کرده است. برخی کاربران در فضای مجازی نوشته‌اند:
 
«شش ماهه پول ماشین رو دادم، هنوز خبری از تحویل نیست. هر بار که زنگ می‌زنم، فقط وعده هفته آینده می‌دن.»
 
«تو قرارداد نوشته بودن تحویل ۹۰ روزه، ولی الان داره میشه یک سال. هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.»
 
مدیران خودرو، ایده آل یا بی خیال ؟
 
این روایت‌ها تنها بخش کوچکی از ده‌ها و صد‌ها شکایت مشابه است که در گروه‌های تلگرامی، اینستاگرام و وب‌سایت‌های خودرویی منتشر شده. مشتریان می‌گویند در حالی که شرکت سود‌های کلان از فروش دریافت می‌کند، هیچ ضمانتی برای تحویل به‌موقع خودرو وجود ندارد و مصرف‌کننده آخرین حلقه‌ای است که کسی به او توجهی ندارد.
 
مدیران خودرو، ایده آل یا بی خیال ؟
 
مشکل دیگر مربوط به خدمات پس از فروش است. مدیران خودرو سال‌هاست از وجود یک شبکه گسترده نمایندگی و خدمات‌رسانی سخن می‌گوید، اما تجربه مشتریان نشان می‌دهد که این شبکه بیشتر روی کاغذ فعال است تا در عمل. بسیاری از قطعات یدکی کمیاب یا بسیار گران هستند. خریدارانی که به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند، از صف‌های طولانی و هزینه‌های بالا گلایه دارند. برخی حتی گفته‌اند کیفیت خدمات آنقدر پایین است که ترجیح داده‌اند تعمیرگاه‌های شخصی را انتخاب کنند.
 
یکی از مشتریان در یک پیج اینستاگرامی خودرویی نوشته بود: «چراغ جلوی تیگو ۷ من شکست. برای تعویضش قیمت قطعه را ده‌ها میلیون اعلام کردند. تازه گفتند قطعه موجود نیست و باید چند ماه صبر کنم. در نهایت مجبور شدم از بازار آزاد و با هزینه بیشتر تهیه کنم.»
 
این موارد نشان می‌دهد که شرکت نتوانسته یک زنجیره خدمات واقعی و قابل اعتماد ایجاد کند. در حالی که قیمت خودرو‌های مونتاژی چینی به هیچ وجه پایین نیست، کیفیت خدمات متناسب با هزینه پرداختی نیست.
مدیران خودرو، ایده آل یا بی خیال ؟
 
 
بخش مهمی از انتقادات متوجه شریک خارجی، یعنی چری، است. گزارش‌ها و شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران ارشد چری از نارضایتی گسترده مشتریان ایرانی کاملاً آگاه هستند. آنها می‌دانند که مدیران خودرو بار‌ها در تحویل خودرو تاخیر داشته، کیفیت خدمات پس از فروش پایین است و حتی در مواردی حقوق مشتریان رعایت نشده است. با این حال، هیچ اقدام قاطع و شفافی از سوی چری برای اصلاح وضعیت مشاهده نمی‌شود.
 
این وضعیت نوعی «بی‌تفاوتی آگاهانه» را تداعی می‌کند. یعنی چری با علم به مشکلات، ترجیح داده وارد عمل نشود و صرفاً به فروش محصولات خود در ایران ادامه دهد. برخی کارشناسان معتقدند دلیل این انفعال، سود سرشاری است که بازار ایران برای چری به همراه دارد. تا زمانی که فروش ادامه دارد، شاید انگیزه‌ای برای تغییر جدی وجود نداشته باشد. اما این سیاست در بلندمدت می‌تواند به وجهه و اعتبار برند چری لطمه بزند، زیرا مشتریان ایرانی بخشی از تجربه جهانی مصرف‌کنندگان چری را شکل می‌دهند.
 
مدیران خودرو، ایده آل یا بی خیال ؟
 
اگر تبلیغات تلویزیونی، بیلبورد‌های شهری و کمپین‌های دیجیتال مدیران خودرو را ببینید، تصویری رویایی از این شرکت ساخته می‌شود: خودرو‌های مدرن، خدمات سریع، طرح‌های فروش جذاب و آینده‌ای روشن یا حتی شعار این مونتاژ کار چینی " مدیران خودرو ، ایده آل "   اما واقعیت چیزی است که مشتریان هر روز با آن مواجه می‌شوند؛ شکافی عمیق میان تصویر تبلیغاتی و تجربه واقعی
 
یک کاربر در x  (توییتر) نوشته بود: «تو تبلیغ می‌گن خانواده بزرگ مدیران خودرو! اگه خانواده اینه، پس چرا ما همیشه سرگردون و ناراضی هستیم؟»
 
این تضاد میان وعده‌ها و عملکرد، یکی از دلایلی است که باعث شده برند مدیران خودرو در افکار عمومی به عنوان شرکتی سودمحور و بی‌توجه به مشتری شناخته شود.
 
 
 
نارضایتی مشتریان فقط یک مسأله فردی نیست؛ بلکه پیامد‌هایی گسترده برای کل بازار خودرو ایران دارد. وقتی مشتریان تجربه منفی از یک برند دارند، اعتمادشان به سایر محصولات مشابه هم کاهش پیدا می‌کند. این مسأله می‌تواند حتی به دیگر برند‌های چینی یا مونتاژی لطمه بزند. علاوه بر آن، بی‌اعتمادی به شرکت‌ها باعث می‌شود مشتریان برای خرید‌های بعدی مردد شوند یا به سمت بازار دست‌دوم بروند.
 
از سوی دیگر، این وضعیت فرصتی برای رقبای دیگر ایجاد کرده است. اگر شرکتی بتواند واقعاً بر خدمات پس از فروش و تعهد به مشتری تمرکز کند، می‌تواند جایگاه مدیران خودرو را به‌راحتی به چالش بکشد. اما تا زمانی که انحصار یا محدودیت واردات وجود دارد، مدیران خودرو همچنان یک بازیگر بزرگ باقی خواهد ماند.
 
مدیران خودرو، ایده آل یا بی خیال ؟
سیل در کارخانه مونتاژ چری در بم 
 
شرکت مدیران خودرو اگرچه توانسته سهم تقریبا بزرگی از بازار ایران را در اختیار بگیرد، اما در عمل با بحران بی‌اعتمادی مواجه است. تاخیر در تحویل خودرو، کیفیت پایین خدمات پس از فروش، نبود قطعات یدکی و هزینه‌های سنگین، مهم‌ترین محور‌های نارضایتی مشتریان هستند. آنچه این بحران را تشدید می‌کند، سکوت و انفعال شرکت چری است؛ شرکتی که با وجود اطلاع از مشکلات، واکنش جدی نشان نداده و صرفاً به فروش محصولات خود ادامه داده است.
 
اگر این روند ادامه پیدا کند چری نیز اعتبار خود را نزد مصرف‌کنندگان ایرانی از دست خواهد داد البته اگر تا حالا از دست نداده باشد . در نهایت، بازنده اصلی این میان، مشتریانی هستند که با امید به وعده‌های تبلیغاتی، سرمایه‌های خود را در اختیار این شرکت گذاشتند و امروز با تجربه‌ای تلخ مواجه‌اند. 
و فقط خدا میداند که امثال این شرکت ها تا کی قصد دارند از وضعیت نا بسامان صنعت خودرو ایران سو استفاده کنند و با مال و جان مردم بازی کنند ، بازی با مال از نظر گروگان گرفتن نقدینگی مردم ، بازی با جان از نظر کیفیت بد و افتضاح محصولات ، ما هنوز داستان های شکستگی اکسل های چری را فراموش نکرده ایم ! ما هیچ وقت  آن خانواده 6 نفره که به دلیل نقص فنی چری جان باختند را فراموش نمیکنیم!
 
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
جای که تبلیغ هست، کیفیت نبست
کیفیت که احتیاج به تبلیغ ندارد.
کیفیت خودش بهترین تبلیغ است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
3
پاسخ
اقا بنده یه ام وی ام از مدیران خودرو گرفتم. زمان گارنتی رفتم نمایندگی گویا باید لنت تعویض میشد. بمن اعلام کردند قطعه اصلا ندارند. جالب اینکه تهدید می کنند اگر قطعات بیرون از نمایندگی تعویض بشود خودرو از گارانتی خارج میشود. شما بفرمایید چه کنیم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
3
پاسخ
در رسیدگی به گارانتی عملا مدیران خودرو یک کلاه بردار به تمام معنا است ،بنده 5 ماه است درگیر هستم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
5
پاسخ
مگر وضع ایران خودرو وسایپا بهتره؟حداقل کیفیت ماشینهای تحویلی مدیران خودرو خیلی بالاتر از سایپا وایران خودرو است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
کی گفته؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
قطعات اولیه که اصلا مربوط به آپشن های آنچنانی می شود هم موجود ندارند از لنت ترمز گرفته تا باتری ماشین و هر کدام از این قطعات رو اگر از بازار آزاد خریداری کنی که مطابق با قطعه مدیران خودرو نباشه گارانتی قطعات مربوطه رو باطل میکنه فکر کن باتری ماشین دشارژش شده وماشین روشن نمیشه شما باید حتما باتری EFB پیدا کنی که پیدا نمیشه البته با باتری های نوع دیگه ماشین کار میکنه که باید یا ماشین رو بخوابونی توی پارکینگ تا چه وقتی باتری پیدا بشه والا باید قید گارانتی رو بزنی.
