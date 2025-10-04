En
تصویر ترامپ روی سکه یک دلاری جدید آمریکا

خزانه‌دار آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس تأیید کرد که تصویر ترامپ روی سکه جدید یک دلاری آمریکا به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد تأسیس این کشور، چاپ خواهد شد.
تصویر ترامپ روی سکه یک دلاری جدید آمریکا

به گزارش تابناک؛ خزانه‌دار آمریکا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس تأیید کرد که تصویر ترامپ روی سکه جدید یک دلاری آمریکا به مناسبت دویست و پنجاهمین سالگرد تأسیس این کشور، چاپ خواهد شد. 

 

بزودی بر میدارید
