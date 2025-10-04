تصویر ترامپ روی سکه یک دلاری جدید آمریکا

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062e\u0632\u0627\u0646\u0647\u200c\u062f\u0627\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u067e\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06a9\u0633 \u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0631\u0648\u06cc \u0633\u06a9\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u06cc\u06a9 \u062f\u0644\u0627\u0631\u06cc \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u062f\u0648\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u067e\u0646\u062c\u0627\u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644\u06af\u0631\u062f \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0686\u0627\u067e \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\u00a0\n\u00a0