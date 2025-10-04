En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۱۱ کشتی ناوگان آزادی به سوی غزه در حرکت‌اند

ائتلاف کاروان آزادی با اشاره به حرکت ۱۱ کشتی دیگر به سمت غزه اعلام کرد حدود ۱۰۰ نفر در کاروان ۱۱ کشتی حضور دارند.
کد خبر: ۱۳۳۲۲۰۱
| |
353 بازدید
۱۱ کشتی ناوگان آزادی به سوی غزه در حرکت‌اند

ائتلاف بین‌المللی «کاروان آزادی» (FFC) روز پنجشنبه اعلام کرد که ۱۱ کشتی دیگر برای به چالش کشیدن محاصره چندساله اسرائیل در حال حرکت به سوی نوار غزه هستند.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ این ائتلاف در یک بیانیه گفت دو کشتی تحت پرچم ایتالیا و فرانسه در ۲۵ سپتامبر بندر «اوتْرانتو» در ایتالیا را ترک کردند و در ۳۰ سپتامبر کشتی «کانشنس» به آنان پیوست.

این بیانیه افزود پیش‌بینی می‌شود این شناور‌ها طی ساعات آینده با کاروان ۸ کشتی دیگری به نام «هزار مادلین به سوی غزه» همراه شوند. این دو گروه با هم یک کاروان ۱۱ کشتی را تشکیل خواهند داد که به سمت غزه حرکت می‌کند.

به گفته این ائتلاف، حدود ۱۰۰ نفر در سواحل کرِت در این کشتی‌ها حضور دارند.

ائتلاف کاروان آزادی که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد، ده‌ها مأموریت با هدف رساندن کمک و جلب توجه جهانی به بحران بشردوستانه در نوار غزه تحت محاصره اسرائیل راه‌اندازی کرده است.

این کاروان جدید، یک روز پس از آن تشکیل شد که نیروی دریایی اسرائیل به ۴۲ کشتی عازم غزه برای به چالش کشیدن محاصره اسرائیل حمله کرد و آنها را توقیف و بیش از ۴۵۰ فعال حاضر در آنها را بازداشت کرد.

اسرائیل به عنوان اشغالگر، پیش از این نیز به کشتی‌های عازم غزه حمله کرده، محموله آنها را توقیف و فعالان حاضر در آنها را اخراج کرده است.

اسرائیل به مدت نزدیک به ۱۸ سال غزه را — که نزدیک به ۲.۴ میلیون نفر در آن زندگی می‌کنند — محاصره کرده و در ماه مارس با بستن گذرگاه‌های مرزی و مسدود کردن تحویل غذا و دارو، این محاصره را تشدید کرد و این منطقه را به قحطی کشاند.

از اکتبر ۲۰۲۳، بمباران‌های اسرائیل منجر به کشته شدن بیش از ۶۶،۲۰۰ فلسطینی شده که اکثریت آنان زنان و کودکان هستند. سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری بار‌ها هشدار داده‌اند که این منطقه در حال غیرقابل سکونت شدن است و گرسنگی و بیماری به سرعت در حال گسترش است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کاروان آزادی جنگ غزه غزه حمایت از فلسطین ناوگان ناوگان آزادی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مهمان ناخوانده جشن بارسا با پرچم فلسطین
ناوگان جهانی پایداری محاصره دریایی غزه را شکست
موج جدیدی از قایق‌ها به سمت نوار غزه حرکت کردند
تصاویر حیرت آور از غزه قبل و بعد از جنگ
اسرائیل در آستانه عملیات بزرگ در غزه
اسرائیل به کشتی مادلین اولتیماتوم داد
بیانیه حمایت ورزش ایران از غزه با امضای حسین رضازاده
اسرائیل زیر فشار مالی سنگین جنگ را پایان می‌دهد
عکس: اقدام دیدنی یهودیان مخالف جنگ در لس آنجلس
«آن روز برخی سربازان اسرائیلی از ترس، خودشان را خیس کردند...»
راه های جایگزین مردم غزه برای پختن غذا
شهادت ۵۴ فلسطینی با حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی
ورود 50 تویوتا کمری هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی
در سال چند نفر بر اثر سوانح دریایی می‌میرند؟
بهره برداری از سامانه هوشمند راهبری ناوگان در معدن
روسیه: تحرکات ناوگان دریایی ناتو در دریای بالتیک را زیر نظر داریم
هر ماه 76 اتوبوس د‌ر پایتخت فرسود‌ه می شود
تجمع حمایت از مردم غزه در انگلیس
گسترش جنگ غزه اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند
کاروان آسیایی غزه از دهلی نو حرکت کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۳ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aZ7
tabnak.ir/005aZ7