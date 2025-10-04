تغییرات شدید قیمت خودرو امروز شنبه ۱۲ مهر

قیمت خودرو امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۴ تحت‌تاثیر نوسانات اخیر نرخ ارز اعلام شد. بررسی‌ کارشناسان نشان می‌دهد هر چند تغییرات ارزی سبب بروز واکنش‌های هیجانی در بازار خودرو شده است، اما رکود عمیق و کاهش قدرت خرید خانوارها اجازه افزایش شتابان قیمت‌ها را نمی‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ با این حال تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورتی که روند تحولات سیاسی اخیر به رشد دوباره نرخ دلار و عبور آن از سطوح بالاتر منجر شود، زمینه برای جهش جدید قیمتی در انواع خودرو فراهم می‌شود. به همین دلیل، رصد تحولات ارزی و سیاسی در هفته‌های آینده برای فعالان و خریداران بازار خودرو اهمیت بیشتری یافته است.

قیمت خودروهای داخلی

سورن پلاس (XU۷P) سردمدار افزایش قیمت میان خودروهای داخلی بود. بر این اساس، این سدان داخلی ۷۰ میلیون تومان گرانتر از هفته پیشین و با نرخ ۸۸۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

شاهین GL در رتبه دوم تغییرات قیمتی ایستاد و ۴۵ میلیون تومان گران شد تا با نرخ ۹۷۸ میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. همچنین، کوییک GX رشد ۴۴ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ ۶۳۲ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

میان محصولات مونتاژی، تیگو ۸ پرومکس ۲۷۵ میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته و با نرخ چهار میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان در بازار خودرو عرضه شد. از سوی دیگر، آریزو ۸ افزایش قیمت ۱۷۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

چانگان CS۵۵ با نرخ سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. بررسی‌های خبرنگار تجارت‌نیوز نشان می‌دهد که این کراس‌اوور مونتاژی طی یک هفته گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون تومان گران شده است.

در سبد محصولات بهمن موتور، رسپکت ۲ رشد ۹۴ میلیون تومانی را تجربه کرد. این سدان مونتاژی با برچسب قیمتی یک میلیارد و ۹۱۴ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شد. همچنین، دیگنیتی پرایم نسبت به هفت روز گذشته ۵۰ میلیون تومان گران شد و روی شاخص دو میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان ایستاد.

میان محصولات مونتاژی سایر شرکت‌ها، لوکانو L۷ نسبت به هفته گذشته ۲۴۰ میلیون تومان گران شد و روی شاخص سه میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان ایستاد.