انگلیس: الان وقت پایان‌دادن به درگیری‌ها در غزه است

نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که از نظر وی، پاسخ جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) به طرح صلح یک گام مهم رو به جلو است.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۷۷
227 بازدید
انگلیس: الان وقت پایان‌دادن به درگیری‌ها در غزه است

 

کی یر استارمر در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ما از تلاش‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که ما را بیش از هر زمان دیگری به صلح نزدیک‌تر کرده است، حمایت می‌کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی ادامه داد: اکنون فرصتی برای پایان دادن به جنگ، بازگشت اسرا به خانه و ارسال کمک‌های بشردوستانه به افراد نیازمند وجود دارد. ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که بدون تأخیر این توافق را اجرا کنند.

نخست وزیر انگلیس تاکید کرد: انگلیس در کنار شرکای خود، آماده حمایت از مذاکرات بیشتر و تلاش برای دستیابی به صلح پایدار برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها است.

بنا بر این گزارش؛ جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر جمعه به وقت محلی گفت: «بر اساس بیانیه‌ای که حماس هم اکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم گروگان‌ها را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم! در حال حاضر، انجام این کار بسیار خطرناک است. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیاتی هستیم که باید بررسی شوند. این امر فقط مربوط به غزه نیست، بلکه مربوط به صلحی است که مدت‌هاست در خاورمیانه به دنبال آن هستیم.»

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از پاسخ مشروط حماس به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره غزه استقبال کرد و آن را دلگرم کننده دانست.

 

