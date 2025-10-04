En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آقایان روحانی و جلیلی؛ برجام مرده، دوئل نکنید!

وقتی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1392 حسن روحانی و سعید جلیلی به عنوان دو کاندیدای اصلی در عرصه رقابت‌ها حاضر شدند شاید کمتر کسی تصور می‌کرد بیش از یک دهه بعد تقابل دیدگاه‌های این دو چهره به نمایندگی از دو جریان سیاسی که صاحب مسوولیت در بخش‌های مختلف حاکمیت بوده و هستند تا دولت چهاردهم ادامه پیدا کند و کار به پیغام و پسخوان برای برگزاری یک مناظره برسد.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۷۲
| |
926 بازدید
|
۱۶

آقایان روحانی و جلیلی؛ برجام مرده، دوئل نکنید!

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد؛ در شرایط فعلی وقتی برجام زیر سایه بدعهدی طرف غربی تمام شده این دو چهره قرار است با مناظره با هم چه چیزی را اثبات کنند؟! قرار است مسوولیت پایان برجام از زمین یکی به زمین دیگری بیفتد تا چه نتیجه‌ای حاصل شود؟

فضای روانی جامعه بی‌نیاز از مناظره

در شرایطی که فضای روانی ایرانیان این روزها متاثر از خبر فعال‌سازی مکانیسم ماشه ملتهب است طرح ایده قبول این درخواست یک سال بعد از پیشنهاد آن بیش از اینکه نشان از اراده سعید جلیلی برای شفاف‌سازی موضوعات باشد نشان از تمایل این جریان سیاسی به دامن زدن به تنش‌ها برای ادامه حیات دارد.

واقعیت امر این است که این سازوکار منجر به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شده و درحالی که بازار تحلیل‌های سیاسی داغ است و فضای روانی جامعه در انتظار روزهای مبهم آینده، تنها نیازی که در این شرایط از طرف جامعه مطرح نیست و نمی‌باشد مناظره دو دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی آن‌هم درباره سند توافقی است که از اساس دیگر موجودیت حقوقی ندارد.


 در چنین شرایطی، یک کشمکش کلامی نیز میان دو چهره سیاسی شاید توجهات رسانه‌ای زیادی را به خود جلب کند اما آیا فضلیتی هر چند محدود و دور و دیر در آن وجود دارد؟

در شرایطی که همه می‌دانیم فعال ‌شدن مکانیسم ماشه صرفا یک رخداد فنی در عرصه بین‌المللی نیست، بلکه اقدامی برای تحت تاثیر قرار دادن فضای روانی جامعه است، طرح این موضوع جز ایجاد تنش بیشتر چه دستاوردی دارد؟ آن‌هم در شرایطی که از نخستین ساعات رسمی‌ شدن خبر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، شاخص‌های اقتصادی ایران واکنش‌های هیجانی نشان دادند حالا قرار است دو مسوول امنیتی و سیاسی پیشین در ساختارهای تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی با نشستن رو به روی هم و خط و نشان کشیدن برای یکدیگر چه آورده‌ای برای جامعه داشته باشند؟
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مناظره روحانی جلیلی دوئل اسنپ بک مکانیسم ماشه برجام ایران اروپا خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات تازه وزیر خارجه انگلیس در خصوص مکانیسم ماشه
روایت اکسیوس از شروط اروپا برای عدم اجرای اسنپ یک
هشدار تند عراقچی به اروپا: اسنپ‌بک یعنی پایان همه چیز
روسیه: اروپا حق استفاده از اسنپ‌بک را ندارد
سازمان ملل شرط فعال‌سازی اسنپ‌بک را اعلام کرد
خطیب‌زاده: انگشت ما روی ماشه است
تغییر راهبرد تروئیکا برابر ایران پس از شکست تهدید تحریم
فعال کردن «اسنپ بک» ادامه جنگ ۱۲ روزه است
اینفوتابناک | مکانیسم ماشه چیست؟
روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
بیانیه جدید  وزارت خارجه روسیه درباره برجام و اسنپ‌بک
اروپا مجری اوامر ترامپ و رژیم صهیونیستی شده است
رئیس شورای امنیت دریافت نامه تروئیکای اروپایی را تایید کرد
واکنش چین به فعال‌سازی «اسنپ‌بک»
اولین واکنش ظریف به تلاش اروپا برای فعال‌سازی اسنپ بک
واکنش سازمان ملل به فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران
چرا اروپا نمی تواند و نباید از «مکانیسم ماشه» استفاده کند؟
سه شرط اروپا برای تمدید اسنپ بک
مکانیسم ماشه سوءاستفاده از ساختارهای بین‌المللی است
خط و نشان آلمان برای ایران: دیپلماسی یا اسنپ‌بک
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
4
پاسخ
باید فهمید که برای دفعه بعد از چه تجربه ای استفاده کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
11
پاسخ
اوهو نه دیگه
ده سال هر کاری کردید برجام بره
خالا که پای جلیلی امد مرده؟؟؟
نخیر جلیلی باید بره و این تحریم ها برداره
چکاره بوده که من ایرانی باید تقاص بدهم
روحانی باید جلیلی را به دویل بکشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
اقای جلیلی و گروهش 10 سال تلاش کردند و پشتونانه مالی بی انتها و حمایت های بی حد حساب بلاخره برجام را کشتند حالا برای کشور چه برنامه ای دارند برای کشتی اقتصاد به گل نشسته چه برنامه ای دارندبرای گرانی و بدبختی مردم چه برنامه دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
برگشتیم به تنظیمات کارخانه
این گوی و این میدان
بفرما
خودت سنگی در چاه انداختی دربیار
آقای جلیلی.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
12
پاسخ
اتفاقا مناظره به روشن شدن ادعاهای فیک آقای جلیلی کمک خواهد کرد
مناظره درباره کرسنت
مناظره درباره برجام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
11
پاسخ
بله گذشت ها گذشته
اما خسارت کرسنت کمر شکن بود آقای جلیلی!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
7
پاسخ
برجام کمر تحریم ها را شکست
و
کرسنت کمر ملت را شکست
قضاوت با شماست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
بدون شک دوره توافق برجام اقتصاد هم ثبات داشت وهم رشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
8
پاسخ
اتفاقا برای درس گرفتن از گذشته و اینکه معلوم بشود بالاخره چه کسی یا کسانی این همه خسارت به مملکت زدن بهتر است این مناظره برگزار بشود.
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
3
پاسخ
ای بابا کشور ما گیر چه کسانی افتاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
4
پاسخ
دعوای زرگری برای سیاست معروف برجام که گفت: تمام کشورهای میتونن در ایران سرمایه گذاری کنن الا امریکا
پیمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
2
پاسخ
اتفاقا باید در انظار عمومی مذاکره کنند تا خائن به مملکت مشخص شده و محاکمه شود.
و باید این وهم از ذهن آنهایی که فکر میکنند بدون مجازات میشود هر بلایی سر کشور آورد خارج شود.
بنظر من باید احمدی نژاد و همفکرانش همگی پاسخگوی کارهایشان شوند. خسارتی که این قوم به ایران زدند غیرقابل جبران است و اثراتش قرنها خواهد ماند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
1
پاسخ
هردو گروه احمدی نژاد جلیلی و روحانی ظریف فاجعه آمیز عمل کردند و دو روی یک سکه هستند
پاسخ ها
زینال بندری
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
حرف حقی است ولی به نظرم ظریف و روحانی حداقل 1 درصد خسارت بیشتری زدند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۳ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۶۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aYe
tabnak.ir/005aYe