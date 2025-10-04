نتانیاهو طرح ترامپ را سوزاند

در داخل اسرائیل، جناح میانه رو و اپوزیسیون دولت، از طرح ترامپ و پایان دادن به جنگ حمایت می کنند ولی افراطی های صهیونیست که در دولت نتانیاهو، دست بالا را دارند، این طرح را تسلیم در برابر خواسته های حماس می دانند و خواستار عدم پذیرش آن و ادامه جنگ تا نابودی کامل حماس و تسلط مطلق اسرائیل بر نوار غزه اند.

در حالی که حماس طرح صلح ترامپ را پذیرفته و رئیس جمهور آمریکا نیز از اسرائیل خواسته است فوراً به بمباران غزه خاتمه دهد، خبرهای رسیده از غزه حاکی است، نتانیاهو، تا این لحظه وقعی به خواسته ترامپ ننهاده و بمباران غزه، همچنان ادامه دارد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ سخنگوی دفاع مدنی غزه ، دقایقی قبل اعلام کرد: ما در شهر غزه در همین لحظات زیر بمباران وحشیانه و بی‌رحمانه قرار داریم.

شبکه الجزیره همچنین در خبر دیگر افزود: پهپادهای اشغالگر آتش تیربارهای سنگین خود را به سوی مناطق شرقی شهر غزه گشودند.

برخی منابع خبری، می گویند نخست وزیر اسرائیل از پاسخ ترامپ به بیانیه حماس رضایت ندارد و شوکه شده است چرا که معتقد است حماس هر چند ظاهراً طرح ترامپ را پذیرفته ولی زیر بار خلع سلاح و حذف از صحنه فلسطین نرفته است. گفته می شود مشاوران او در حال آماده سازی پیش نویس پاسخ اسرائیل به ترامپ هستند.

به همین دلیل، بمباران غزه همچنان ادامه دارد و در حالی که مردم این منطقه برای جشن و شادمانی به مناسبت پذیرش طرح صلح به خیابان ها ریخته بودند، با بمباران جنگنده های اسرائیلی مواجه شدند.

در داخل اسرائیل، جناح میانه رو و اپوزیسیون دولت، از طرح ترامپ و پایان دادن به جنگ حمایت می کنند ولی افراطی های صهیونیست که در دولت نتانیاهو، دست بالا را دارند، این طرح را تسلیم در برابر خواسته های حماس می دانند و خواستار عدم پذیرش آن و ادامه جنگ تا نابودی کامل حماس و تسلط مطلق اسرائیل بر نوار غزه اند.