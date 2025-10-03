فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد

منابع آگاه گفتند که جنبش حماس پاسخ رسمی خود به طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ در غزه را به میانجی‌ها ارائه کرده است.

به گزارش تابناک، الجزیره گزارش داد که حماس در پاسخ خود گفته است: ما موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده دشمن و تحویل اجساد کشته شدگان آنها بر اساس فرمول مبادله وارده در پیشنهاد ترامپ اعلام می کنیم.

این جنبش افزود: نظر به پایبندی و تاکید و تمایل ما به توقف تجاوزات دشمن، رایزنی های گسترده ای را برای دستیابی به موضع مسئولانه در ارتباط با طرح ترامپ انجام دادیم.

حماس اعلام کرده است: در صورت توقف جنگ و عقب نشینی کامل، موافقت خود را با آزادی تمام اسیران زنده و اجساد اسرای صهیونیست بر اساس پیشنهاد ترامپ اعلام می کنیم.

این جنبش اعلام کرد که بر آمادگی خود برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجیگران برای بررسی تمام جزئیات تاکید می کنیم.

حماس افزود: موافقت خود را برای تحویل مدیریت نوار غزه به یک هیئت فلسطینی از مستقل ها بر اساس توافق ملی و با تکیه به حمایت عربی و اسلامی مورد تاکید قرار می دهیم.