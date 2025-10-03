به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وحید هاشمیان پس از تساوی یک - یک پرسپولیس مقابل گل‌گهر سیرجان اظهار داشت: به نظرم یکی از بازی‌های خوب پرسپولیس در چند وقت گذشته این بازی بود. موقعیت‌های بسیار خوب و شانس‌های بزرگی خلق کردیم. طبیعتاً تیم‌هایی که مقابل ما بازی می‌کنند بازی بسته‌ای انجام می‌دهند تا از اشتباهات و ضدحملات استفاده کنند. گلی هم که خوردیم روی یک اتفاق بود. شانس‌های بسیار خوبی داشتیم.

ارونوف فقط ۱۰ دقیقه می‌توانست بازی کند

وی در ادامه افزود: باید از تمام بازیکنانم تشکر کنم، آنها با تمام وجود تلاش کردند. حتی بعد از گل نظم تیم را حفظ کردیم و توانستیم موقعیت‌های خوبی ایجاد کنیم. نکته مثبت بازی ما این بود که مصدومان تیم برگشتند. حتی تعویض‌های ما روی زمان‌هایی بود که پزشکان به ما داده بودند. یعنی بازیکنان ما هنوز به آمادگی صد درصدی نرسیدند. یا حتی اینکه یک نیمه بتوانند بازی کنند. بعضی‌ها هم از دقیقه 60 یا 70 و یا اینکه ارونوف فقط 10 دقیقه می‌توانست بازی کند. با این روند بزرگ‌ترین کاری که باید انجام دهیم گل زدن است. اگر گل بزنیم با بازی خوبی ارائه کنیم، قطعاً روزهای خوبی پیش روی ماست. از هواداران تشکر می‌کنم که در ورزشگاه حضور پیدا کردند. قطعاً خودمان هم از مساوی راضی نیستیم و در بازی‌های آینده محکوم به برد هستیم.

تیم ما رشد خوبی داشته است، سعی می‌کنیم از بازی بعد ببریم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به اعتراض هواداران از روی سکوها نسبت به او و درویش و اینکه آنها امروز در لحظاتی برانکو را تشویق کردند، گفت: من تا روزی که اینجا هستم تمام تلاشم را می‌گذارم برای بهتر کردن تیم. مشخص است که تیم ما رشد خوبی داشته است و بازیکنان بازی بسیار خوبی انجام دادند. اگر شانس‌های ما گل شود بازی‌ها عوض خواهد شد. متأسفانه ما مقابل ملوان، فولاد و این بازی از فرصت‌ها استفاده نکردیم. تا روزی که من اینجا باشم با تمام تلاش و قدرت به کارم ادامه می‌دهم. سعی می‌کنیم از بازی بعد نتایج خیلی خوبی بگیریم. جایگاه پرسپولیس بالای جدول است و باید به این جایگاه برگردیم.