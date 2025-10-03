En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هاشمیان: بازی‌های آینده محکوم به برد هستیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به نظرم یکی از بازی‌های خوب پرسپولیس در چند وقت گذشته همین بازی مقابل گل‌گهر بود.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۳۶
| |
509 بازدید

هاشمیان: یکی از بهترین بازی‌های خود را مقابل گل‌گهر انجام دادیم

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وحید هاشمیان پس از تساوی یک - یک پرسپولیس مقابل گل‌گهر سیرجان اظهار داشت: به نظرم یکی از بازی‌های خوب پرسپولیس در چند وقت گذشته این بازی بود. موقعیت‌های بسیار خوب و شانس‌های بزرگی خلق کردیم. طبیعتاً تیم‌هایی که مقابل ما بازی می‌کنند بازی بسته‌ای انجام می‌دهند تا از اشتباهات و ضدحملات استفاده کنند. گلی هم که خوردیم روی یک اتفاق بود. شانس‌های بسیار خوبی داشتیم.

ارونوف فقط ۱۰ دقیقه می‌توانست بازی کند

وی در ادامه افزود: باید از تمام بازیکنانم تشکر کنم، آنها با تمام وجود تلاش کردند. حتی بعد از گل نظم تیم را حفظ کردیم و توانستیم موقعیت‌های خوبی ایجاد کنیم. نکته مثبت بازی ما این بود که مصدومان تیم برگشتند. حتی تعویض‌های ما روی زمان‌هایی بود که پزشکان به ما داده بودند. یعنی بازیکنان ما هنوز به آمادگی صد درصدی نرسیدند. یا حتی اینکه یک نیمه بتوانند بازی کنند. بعضی‌ها هم از دقیقه 60 یا 70 و یا اینکه ارونوف فقط 10 دقیقه می‌توانست بازی کند. با این روند بزرگ‌ترین کاری که باید انجام دهیم گل زدن است. اگر گل بزنیم با بازی خوبی ارائه کنیم، قطعاً روزهای خوبی پیش روی ماست. از هواداران تشکر می‌کنم که در ورزشگاه حضور پیدا کردند. قطعاً خودمان هم از مساوی راضی نیستیم و در بازی‌های آینده محکوم به برد هستیم.

تیم ما رشد خوبی داشته است، سعی می‌کنیم از بازی بعد ببریم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به اعتراض هواداران از روی سکوها نسبت به او و درویش و اینکه آنها امروز در لحظاتی برانکو را تشویق کردند، گفت: من تا روزی که اینجا هستم تمام تلاشم را می‌گذارم برای بهتر کردن تیم. مشخص است که تیم ما رشد خوبی داشته است و بازیکنان بازی بسیار خوبی انجام دادند. اگر شانس‌های ما گل شود بازی‌ها عوض خواهد شد. متأسفانه ما مقابل ملوان، فولاد و این بازی از فرصت‌ها استفاده نکردیم. تا روزی که من اینجا باشم با تمام تلاش و قدرت به کارم ادامه می‌دهم. سعی می‌کنیم از بازی بعد نتایج خیلی خوبی بگیریم. جایگاه پرسپولیس بالای جدول است و باید به این جایگاه برگردیم.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
وحید هاشمیان پرسپولیس هاشمیان تساوی گل گهر
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aY4
tabnak.ir/005aY4