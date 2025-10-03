آلمان: تهران «تصمیم اشتباه مهمی» گرفته است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزیر امور خارجه آلمان در گفت‌وگویی با ادعای اینکه تروئیکای اروپا با توجه به موضع ایران در مذاکرات چاره‌ای جز بازگردانی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نداشت، گفت که کشورش همچنان از راهکار دیپلماتیک برای مسئله برنامه هسته‌ای ایران دفاع می‌کند و پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات پابرجا است. «یوهان واده‌فول» وزیر امور خارجه آلمان در پی اجرایی شدن «سازوکار ماشه» و بازگشت تحریم‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی علیه ایران، در گفت‌وگویی بیان کرد که همچنان بر یافتن یک راهکار از طریق مذاکرات برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران پافشاری می‌کند.

تروئیکای اروپایی(آلمان، فرانسه و انگلیس) پس از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با ایران در پس از پایان جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه ایران، در پایان ماه اوت درخواست فعالسازی سازوکار ماشه را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد.

این سازوکار از ۲۸ سپتامبر اجرایی شد و به موجب آن تمامی تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی که ذیل توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ لغو شده بودند، علیه ایران بازگردانده شدند.

ایران اقدام تروئیکای اروپا را فاقد مبنای حقوقی و اخلاقی می‌داند.

با وجود این که مقامات ایران تاکید کرده‌اند به دنبال ساخت سلاح اتمی نیستند و به‌کارگیری تسلیحان اتمی جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد، واده‌فول در گفت‌وگویی با روزنامه آلمانی مورگن‌پست بیان کرد: ایران هرگز نباید به سلاح اتمی دست پیدا کند.

مورگن پست نوشت: با در نظر گرفتن اینکه ایران پس از بمباران تاسیسات اتمی آن توسط آمریکا و اسرائیل در ماه ژوئن قادر به تولید یک سلاح اتمی در کوتاه‌مدت نخواهد بود، واده‌فول هشدار که «در نهایت، باید از این امر هراس داشت.»

وزیر امور خارجه آلمان افزود: به همین دلیل ما از یک پیشبرد یک راهکار از طریق مذاکرات برای حل‌وفصل دائمی این مسئله دفاع می‌کنیم.

وزیر امور خارجه آلمان مدعی شد تحریم‌های جدید تاثیر شدیدی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.

طبق ادعای او، تهران در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای اعتبار و شفافیت لازم را نداشت، بنابراین اعمال مجدد تحریم‌ها تنها گزینه موجود بود.

وزیر امور خارجه آلمان مدعی شد که ایران «تصمیم اشتباه مهمی» گرفته است که ضربه‌ای به ویژه بر مردم ایران است.

او افزود: امید من این است که تهران اکنون مسیر جدیدی در پیش بگیرد. بنابراین، پیشنهاد ما برای ازسرگیری مذاکرات همچنان برقرار است.

واده‌فول با اشاره به مذاکرات با ایران پیش از فعال شدن سازوکار ماشه گفت: «نمی‌خواستم خودم را ملامت کنم که همه چیز را برای جلوگیری از این مقررات تحریمی جدید سازمان ملل و یافتن یک راه حل از طریق مذاکرات امتحان نکرده‌ام.»

ادعاهای واده‌فول درباره موضع ایران در مذاکرات با اروپا پس از متوقف شدن مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران بر اثر تجاوزگری رژیم صهیونیستی در حالی مطرح می‌شود که «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران پیشتر در این باره گفته بود: ما پیشنهادهای مختلفی ارائه کردیم. این پیشنهادها متناسب با روند مذاکرات به‌روزرسانی می‌شد و همگی بر راه‌حلی عادلانه و منطقی استوار بودند.

با این حال، متأسفانه همه این پیشنهادها از سوی طرف مقابل رد شد؛ هرچند برخی از آنها به نظر می‌رسید که از نگاه برخی کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته است، اما نتوانستند طرف آمریکایی را همراه کنند. طرف مقابل بنا را بر عدم پذیرش پیشنهادی سازنده ایران گذاشته بود.

عراقچی با اشاره به اینکه «برای ما کاملا مسجل بود و در این روند بیش از پیش مسجل شد که هدف اصلی، باج‌گیری و امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران است» گفت: آن‌ها توقع داشتند که جمهوری اسلامی ایران همه مواد هسته‌ای خود را کنار بگذارد یا تحویل دهد و در مقابل، تنها سه یا ۶ ماه تمدید تعلیق اسنپ‌بک (سازوکار ماشه) را دریافت کند.

این اوج زیاده‌خواهی، غیرمنطقی‌ترین رفتار و حتی جسارت‌آمیزترین برخورد ممکن بود. ما با قوت در برابر همه این درخواست‌ها و فشارهایی که تا آخرین لحظه ادامه داشت ایستادیم. آن‌ها می‌خواستند با استفاده از این اهرم، ما را به پذیرش چنین خواسته‌های ذلت‌باری وادار کنند، اما طبیعتا ما هرگز زیر بار این شرایط نرفتیم و نخواهیم رفت. در مقابل، پیشنهادهای سازنده و واقع‌بینانه‌ای روی میز گذاشتیم، اما طرف مقابل بنا را بر عدم پذیرش آن‌ها گذاشت.

وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: موضع سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیز کاملا روشن است که ما به دنبال یک توافق عادلانه و متوازن هستیم. در صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود هیچ تردیدی نداریم و برای اعتمادسازی در این خصوص نیز آمادگی داریم، اما این امر مشروط بر آن است که امتیازات متناسبی داده شود و در نهایت، حق ملت ایران برای غنی‌سازی مورد احترام قرار گیرد.