En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتحادیه اروپا به حماس: سلاح را زمین بگذار!

اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد: «ما از تعهد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه، که راهی برای خروج از این درگیری ویرانگر فراهم می‌کند، استقبال می‌کنیم.»
کد خبر: ۱۳۳۲۱۲۹
| |
298 بازدید

 

2317115_649

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اتحادیه اروپا اعلام کرد جنبش حماس باید سلاح خود را زمین بگذارد، اسرا را آزاد و از طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای صلح غزه حمایت کند.

اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای ادعا کرد: «ما از تعهد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه، که راهی برای خروج از این درگیری ویرانگر فراهم می‌کند، استقبال می‌کنیم.»

طبق گزارش تلویزیون خبری «الجزیره»، اتحادیه اروپا در ادامه این بیانیه عنوان کرد: «ما از اصول ترامپ در مورد خلع سلاح حماس، عدم ایفای هیچ نقشی در حکومت آینده و از بین بردن هرگونه تهدید علیه اسرائیل حمایت می‌کنیم. ما همچنین از اصول مطرح‌شده توسط ترامپ در مورد عدم اشغال غزه و عدم آواره کردن فلسطینی‌ها حمایت می‌کنیم.»

اتحادیه اروپا افزود: «ترتیبات موقت باید راه را برای صلح پایدار و افق سیاسی برای تاسیس کشور فلسطین هموار کند.»

در این بیانیه آمده است: «ما از تصمیم اسرائیل برای حمایت از این طرح استقبال می‌کنیم و از حماس می‌خواهیم که به آن پایبند باشد، اسرا را آزاد کند و سلاح‌های خود را زمین بگذارد. همچنین، از افراد بانفوذ می‌خواهیم این پیام‌ها را به حماس برسانند.»

اتحادیه اروپا مدعی شد: «هیچ راه‌حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد و ما از همه طرف‌ها می‌خواهیم که از فرصت استفاده کرده و در پایان دادن فوری به فاجعه غزه مشارکت کنند. ما می‌خواهیم پیام‌هایی به حماس بفرستیم و از آن بخواهیم سلاح‌هایش را زمین بگذارد و اسرای باقی‌مانده را آزاد کند.»

این اتحادیه در پایان این بیانیه خاطر نشان کرد: «ما آماده همکاری با شرکای منطقه‌ای برای گام‌های بعدی در مورد غزه هستیم.»

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در جریان دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید طرح ۲۰ بندی صلح غزه را ارائه کرد.

پایگاه خبری «آکسیوس» شامگاه سه‌شنبه با اشاره به این مسئله در گزارشی نوشت: «توافقی که اکنون پیش روی حماس است، به‌طور قابل توجهی با توافقی که ایالات متحده و گروهی از کشورهای عربی و مسلمان پیش از این به دلیل مداخله نتانیاهو بر سر آن توافق کرده بودند، متفاوت است.»

دونالد ترامپ عصر سه‌شنبه که برای نشست بزرگ فرماندهان عالی آمریکا راهی پنتاگون بود، گفت: «حماس ۳ یا ۴ روز فرصت دارد تا پاسخ دهد و اگر توافق را رد کند، اسرائیل آنچه را که باید انجام دهد، انجام خواهد داد.»

 

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
اتحادیه اروپا حماس اسراییل طرح ترامپ برای غزه
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aXx
tabnak.ir/005aXx