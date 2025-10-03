اتحادیه اروپا به حماس: سلاح را زمین بگذار!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، اتحادیه اروپا اعلام کرد جنبش حماس باید سلاح خود را زمین بگذارد، اسرا را آزاد و از طرح رئیسجمهور آمریکا برای صلح غزه حمایت کند.
اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه با انتشار بیانیهای ادعا کرد: «ما از تعهد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه، که راهی برای خروج از این درگیری ویرانگر فراهم میکند، استقبال میکنیم.»
طبق گزارش تلویزیون خبری «الجزیره»، اتحادیه اروپا در ادامه این بیانیه عنوان کرد: «ما از اصول ترامپ در مورد خلع سلاح حماس، عدم ایفای هیچ نقشی در حکومت آینده و از بین بردن هرگونه تهدید علیه اسرائیل حمایت میکنیم. ما همچنین از اصول مطرحشده توسط ترامپ در مورد عدم اشغال غزه و عدم آواره کردن فلسطینیها حمایت میکنیم.»
اتحادیه اروپا افزود: «ترتیبات موقت باید راه را برای صلح پایدار و افق سیاسی برای تاسیس کشور فلسطین هموار کند.»
در این بیانیه آمده است: «ما از تصمیم اسرائیل برای حمایت از این طرح استقبال میکنیم و از حماس میخواهیم که به آن پایبند باشد، اسرا را آزاد کند و سلاحهای خود را زمین بگذارد. همچنین، از افراد بانفوذ میخواهیم این پیامها را به حماس برسانند.»
اتحادیه اروپا مدعی شد: «هیچ راهحل نظامی برای این درگیری وجود ندارد و ما از همه طرفها میخواهیم که از فرصت استفاده کرده و در پایان دادن فوری به فاجعه غزه مشارکت کنند. ما میخواهیم پیامهایی به حماس بفرستیم و از آن بخواهیم سلاحهایش را زمین بگذارد و اسرای باقیمانده را آزاد کند.»
این اتحادیه در پایان این بیانیه خاطر نشان کرد: «ما آماده همکاری با شرکای منطقهای برای گامهای بعدی در مورد غزه هستیم.»
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز دوشنبه در جریان دیدار با «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی در کاخ سفید طرح ۲۰ بندی صلح غزه را ارائه کرد.
پایگاه خبری «آکسیوس» شامگاه سهشنبه با اشاره به این مسئله در گزارشی نوشت: «توافقی که اکنون پیش روی حماس است، بهطور قابل توجهی با توافقی که ایالات متحده و گروهی از کشورهای عربی و مسلمان پیش از این به دلیل مداخله نتانیاهو بر سر آن توافق کرده بودند، متفاوت است.»
دونالد ترامپ عصر سهشنبه که برای نشست بزرگ فرماندهان عالی آمریکا راهی پنتاگون بود، گفت: «حماس ۳ یا ۴ روز فرصت دارد تا پاسخ دهد و اگر توافق را رد کند، اسرائیل آنچه را که باید انجام دهد، انجام خواهد داد.»