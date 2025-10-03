پیش بینی مهم جی پی مورگان درباره قیمت بیت کوین

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بیتکوین در معاملات دیروز از ۱۲۰ هزار دلار عبور کرد و این در حالی است که بانک «جیپیمورگان چیس» پیشبینی قیمت پایان سال خود را برای این رمزارز محبوب به ۱۶۵ هزار دلار افزایش داد.
طبق پیشبینی تحلیلگران جیپیمورگان، بیتکوین تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۶۵ هزار دلار خواهد رسید که به نوشته the block بر پایه ارزشگذاری پایینتر آن نسبت به طلا با احتساب نوسانات تعدیلشده انجام شده است.
نسبت نوسانات بیتکوین به طلا به زیر ۲ سقوط کرده است که نشان میدهد این رمزارز برای برابری با سطوح سرمایهگذاری خصوصی در طلا، به حدود ۴۲ درصد افزایش قیمت نیاز دارد.
این تغییر روند از اواخر سال ۲۰۲۴ قابل توجه محسوب میشود. در آن برهه بیتکوین به میزان ۳۶ هزار دلار بیشارزشگذاری شده بود.
تحلیلگران این رشد را به استراتژی «*debasement trade» تحت هدایت سرمایهگذاران خرد نسبت میدهند. در این استراتژی، سرمایهگذاران با هدف پوشش مخاطرات ناشی از کسری بودجه، تورم، نگرانیهای مرتبط با اعتبار بانکهای مرکزی و تضعیف ارزهای فیات، بهویژه در بازارهای نوظهور، به سمت بیتکوین و طلا در قالب صندوقهای قابلمعامله در بورس روی میآورند.
روند صعودی طلا ارزش نسبی بیتکوین را بیش از پیش برجسته کرده و در نتیجه جیپیمورگان را بر آن داشته است تا پیشبینی پایان سال خود را درباره این رمزارز، از ۱۲۶ هزار به ۱۶۵ دلار افزایش دهد.
صندوقهای قابلمعامله بیتکوین در اول اکتبر(چهارشنبه هفته گذشته) شاهد ورودی ۶۷۵.۸ میلیون دلاری بودند و ۲ شرکت خدمات سرمایهگذاری چندملیتی آمریکایی یعنی بلکراک/BlackRock با ۴۰۵.۵ میلیون دلار و فیدلیتی/Fidelity با ۱۷۹.۳ میلیون دلار پیشتاز آن بودند.