تماس فوری سیدورف با ساپینتو

مشاور باشگاه استقلال در تماس با سرمربی پرتغالی آبی‌ها درباره شرایط نامناسب این تیم در روزهای اخیر صحبت و موارد مدنظرش را اعلام کرد.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، استقلال در بدترین شرایط خود به سر می‌برد و شکست برابر المحرق بحرین در لیگ قهرمانان آسیا ۲ موقعیت ریکاردو ساپینتو را متزلزل‌تر از گذشته کرده است. این مربی پرتغالی نه در لیگ و نه در آسیا نتیجه نگرفته و همین موضوع اعتراض هواداران و نارضایتی مدیران را در پی داشته است.

در همین حال کلارنس سیدورف که از ابتدای فصل به عنوان مشاور باشگاه استقلال فعالیت می‌کند و هر ماه ۵ روز در ایران حضور دارد، بعد از ناکامی آبی‌ها برابر نماینده بحرین در تماس با ساپینتو با او درباره مسائل مختلف صحبت کرد. سیدورف در این گفت‌وگو درباره شرایط استقلال و عدم نتیجه‌گیری تیم صحبت کرد و سرمربی آبی‌ها توضیحاتی در این باره داد. مشاور هلندی باشگاه استقلال هم نظرات خود را به ساپینتو گفت.

استقلال روز یکشنبه ۱۳ مهر در هفته ششم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه تختی تهران به مصاف چادرملو می‌رود. این دیدار آخرین فرصت ساپینتو است و در صورت نتیجه نگرفتن او جایش را به مربی دیگری خواهد داد.

 
برچسب ها
استقلال کلارنس سیدورف سیدورف ساپینتو
