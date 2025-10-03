En
پیام کنعانی زادگان مصدوم به هم تیمی‌ها!

مدافع ملی‌پوش پرسپولیس که بازی با گل‌گهر را نیز به دلیل مصدومیت از دست داده، پیش از این جدال برای هم‌تیمی‌هایش آرزوی موفقیت کرد.
پیام کنعانی زادگان غایب به هم تیمی‌ها!

به گزارش تابناک؛ پرسپولیس بعد از تساوی‌های سریالی اکنون برابر تیمی قرار خواهد گرفت که توانسته طی فصول گذشته عملکرد موفقی مقابل آن به نمایش گذاشته و پیروزی‌های خوبی کسب کند.

محمدحسین کنعانی‌زادگان مدافع میانی و ملی‌پوش پرسپولیس  به دلیل مصدومیت همانند جدال قبلی در این بازی نیز قادر به همراهی تیمش نخواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد طبق وعده پزشکان او بعد از فیفادی در رقابت برای حضور در ترکیب قرار گرفته و به جمع شاگردان در دسترس وحید هاشمیان اضافه شود.

مدافع سرخ‌ها پیش از این بازی با انتشار تصویری از عکس تیمی پرسپولیس برای آنها آرزوی موفقیت و پیروزی کرده است. باید دید سرخ‌ها بعد از تساوی‌های سریالی چند هفته اخیر خود این روند را برابر گل‌گهر تغییر خواهند داد و به پیروزی خواهند رسید یا خیر.

 
محمدحسین کنعانی زادگان لیگ برتر بیست و پنجم کنعانی زادگان پرسپولیس
زنده با دیدار پرسپولیس - گل‌گهر/ اعلام ترکیب سرخپوشان
