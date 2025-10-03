جریمه اپراتور به خاطر دروغ سرعت اینترنت

دادگاهی در استرالیا به یک شرکت مخابراتی دستور داده به علت دروغگویی در مورد سرعت اینترنت جریمه پرداخت کند.

مقامات قضایی استرالیا به شرکت تلسترا دستور داده اند به دلیل نقض قانون خدمات مصرف‌کنندگان در این کشور و تغییر سرعت خدمات اینترنت تقریباً ۹۰۰۰ مشتری بدون مطلع کردن آنها ۱۸ میلیون دلار استرالیا جریمه پرداخت کند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این افراد بدون اطلاع رسانی قبلی به یک طرح اینترنت با سرعت پایین‌تر منتقل شدند.در ماه‌های مهر و آبان سال ۱۳۹۹، تلسترا ۸۸۹۷ مشتری خود را از طرحی با حداکثر سرعت آپلود ۴۰ مگابیت در ثانیه، به سرویسی که حداکثر سرعت آپلود آن تنها ۲۰ مگابیت در ثانیه بود، منتقل کرد.

سرعت دانلود بدون تغییر، ۱۰۰ مگابیت در ثانیه باقی ماند.تلسترا در زمان تغییر، به مشتریان در مورد تغییر حداکثر سرعت آپلود اطلاعی نداده بود.

آنا براکی، کمیسر کمیسیون ارتباطات و مخابرات استرالیا استرالیا در این مورد گفت: جریمه ۱۸ میلیون دلاری پیام محکمی به همه مشاغل می‌فرستد که نمی‌توانند با ایجاد تغییرات در جنبه‌های کلیدی یک سرویس، بدون اطلاع مشتریان از این تغییرات، مصرف‌کنندگان را گمراه کنند.علاوه بر جریمه، خسارت تمام مشتریان آسیب‌دیده از این اقدام تلسترا با پرداخت ۱۵ دلار به ازای هر ماه استفاده از طرح سرعت آپلود پایین‌تر جبران خواهد شد.کل غرامتی که تلسترا به مشتریان آسیب‌دیده پرداخت خواهد کرد، بیش از ۲.۳ میلیون دلار است. برخی مشتریان این غرامت را دریافت کرده‌اند.

مقابله با قیمت‌گذاری گمراه‌کننده با تمرکز ویژه بر ارتباطات از راه دور، یکی از اولویت‌های اجرایی فعلی کمیسیون ارتباطات و مخابرات استرالیا (ACCC) است.