En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جریمه اپراتور به خاطر دروغ سرعت اینترنت

دادگاهی در استرالیا به یک شرکت مخابراتی دستور داده به علت دروغگویی در مورد سرعت اینترنت جریمه پرداخت کند.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۶۲
| |
475 بازدید
جریمه اپراتور به خاطر دروغ سرعت اینترنت

مقامات قضایی استرالیا به شرکت تلسترا دستور داده اند به دلیل نقض قانون خدمات مصرف‌کنندگان در این کشور و تغییر سرعت خدمات اینترنت تقریباً ۹۰۰۰ مشتری بدون  مطلع کردن آنها ۱۸ میلیون دلار استرالیا جریمه پرداخت کند.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این افراد بدون اطلاع رسانی قبلی به یک طرح اینترنت با سرعت پایین‌تر منتقل شدند.در ماه‌های مهر و آبان سال ۱۳۹۹، تلسترا ۸۸۹۷ مشتری خود را از طرحی با حداکثر سرعت آپلود ۴۰ مگابیت در ثانیه، به سرویسی که حداکثر سرعت آپلود آن تنها ۲۰ مگابیت در ثانیه بود، منتقل کرد. 

سرعت دانلود بدون تغییر، ۱۰۰ مگابیت در ثانیه باقی ماند.تلسترا در زمان تغییر، به مشتریان در مورد تغییر حداکثر سرعت آپلود اطلاعی نداده بود.

آنا براکی، کمیسر کمیسیون ارتباطات و مخابرات استرالیا استرالیا در این مورد گفت: جریمه ۱۸ میلیون دلاری پیام محکمی به همه مشاغل می‌فرستد که نمی‌توانند با ایجاد تغییرات در جنبه‌های کلیدی یک سرویس، بدون اطلاع مشتریان از این تغییرات، مصرف‌کنندگان را گمراه کنند.علاوه بر جریمه، خسارت تمام مشتریان آسیب‌دیده از این اقدام تلسترا با پرداخت ۱۵ دلار به ازای هر ماه استفاده از طرح سرعت آپلود پایین‌تر جبران خواهد شد.کل غرامتی که تلسترا به مشتریان آسیب‌دیده پرداخت خواهد کرد، بیش از ۲.۳ میلیون دلار است. برخی مشتریان این غرامت را دریافت کرده‌اند.

مقابله با قیمت‌گذاری گمراه‌کننده با تمرکز ویژه بر ارتباطات از راه دور، یکی از اولویت‌های اجرایی فعلی کمیسیون ارتباطات و مخابرات استرالیا (ACCC) است. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تلسترا اینترنت سرعت اینترنت دروغ جریمه اپراتور استرالیا خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش قیمت، ولی‌ به سود مردم‌!
راهکار جدید وزیر ارتباطات برای کندی اینترنت ایران
ما هنوز 5G نداریم، اما جهان برای 5.5G آماده می‌شود
اینفوگرافیک سرعت اینترنت در کشورهای اروپایی
کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل
رکوردزنی سرعت اینترنت در ژاپن با یک پتابیت بر ثانیه
تعریف جدیدی از استاندارد اینترنت «پهن باند»
اگر مشکل سرعت اینترنت دارید
شمارش معکوس برای سررسید وعده افزایش سرعت اینترنت!
رتبه ایران در اینترنت ثابت/ تغییر در اینترنت موبایل
وضعیت اسفناک اینترنت در ایران / قعر جدول اینترنت موبایل / فاصله اساسی با استاندارد جهانی
کدام اپراتور بهترین بسته‌های اینترنت کشور را ارائه می‌دهد؟
اینترنت و تلفن نصف جمعیت استرالیا قطع شد
ژاپن رکورد سرعت اینترنت را شکست
سریع‌ترین اینترنت جهان با سرعت ۱.۲ ترابیت بر ثانیه
ارزان‌ترین و گران‌ترین اینترنت در جهان
جریمه دِل در استرالیا
واکنش وزیر ارتباطات به کاهش سرعت اینترنت
غوغای اینترنت پرسرعت در استرالیا
صعود ۹ رتبه‌ای سرعت اینترنت موبایل در ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aWs
tabnak.ir/005aWs