تمسخر ترامپ برای دریافت جایزه نوبل صلح

کاریکاتور الوسط/ تمسخر ترامپ برای دریافت جایزه نوبل صلح
کد خبر: ۱۳۳۲۰۶۱
967 بازدید
تمسخر ترامپ برای دریافت جایزه نوبل صلح
