"نوجوان ضداسرائیلی" فضای مجازی کیست؟/ از پهلوی شروع کردم به صهیونیسم رسیدم

نوجوان ۱۶ ساله که با نام "صاحبم" در فضای مجازی سر و صدایی به پا کرده، کیست؟ چه رازی پشت انگیزه او برای مبارزه با اسرائیل در دنیای دیجیتال نهفته است؟

یک نوجوان ایرانی از مشهد با نام مستعار "صاحبم" در فضای مجازی، به‌ویژه اینستاگرام، با سرسختی و جدیت علیه رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، صفحه اینستاگرامی نوجوان ایرانی که به تازگی راه‌اندازی شده، در مدت کوتاهی رشد چشمگیری داشته و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

این گزارش حاصل گفت‌وگوی خبرنگار تابناک با این فعال جوان فضای مجازی است که ترجیح می‌دهد با نام "صاحبم" شناخته شود.

این نوجوان ۱۶ ساله ایرانی، در مشهد زندگی می‌کند.

ورود به فضای رسانه از ۷سالگی

"صاحبم" در گفت‌وگو با تابناک اظهار داشت که از هفت سالگی وارد دنیای رسانه شده و در تابستان‌ها دوره‌های فتوشاپ و نرم‌افزارهای ادوبی را گذرانده است. او تا ۱۳ آبان سال گذشته فعالیت‌های رسانه‌ای مختلفی انجام می‌داد، اما احساس کرد این فعالیت‌ها تأثیرگذاری لازم را ندارند. وی افزود: «در ۱۳ آبان پارسال به سخنرانی رهبر انقلاب دعوت شدم. ایشان دو نکته کلیدی مطرح کردند: اول اینکه نگذارید رژیم پهلوی تطهیر شود و دوم اینکه به روابط داخلی اکتفا نکنید و به ارتباط جهانی فکر کنید.»

انگیزه راه‌اندازی صفحه مجازی

ایده ایجاد صفحه اینستاگرامی "صاحبم" پس از این دیدار شکل گرفت. او می‌گوید: «بعد از صحبت‌های رهبر انقلاب، ذهنم درگیر شد و تصمیم گرفتم در فضای مجازی فعالیت کنم. قبلاً پیجی با حدود ۲۰ هزار دنبال‌کننده داشتم که صرفاً علیه رژیم پهلوی کار می‌کرد، اما پس از محدودیت‌هایی که برای آن صفحه ایجاد شد، تصمیم گرفتم به توصیه دوم ایشان عمل کنم و به ارتباط جهانی بپردازم. این شد که ایده مینی‌چت به ذهنم رسید، چون تنها راه ارتباط با جهان است.»

راز رشد سریع صفحه

"صاحبم" دلیل رشد سریع دنبال‌کنندگانش را ایمان به هدفش می‌داند و می‌گوید: «من کارم را فقط به عشق امام زمان (عج) انجام می‌دهم و باور دارم که خود ایشان از من حمایت می‌کنند.» او تأکید کرد که این انگیزه معنوی، نیروی محرکه اصلی او در این مسیر بوده است.

مطالعات گسترده درباره اسرائیل

این نوجوان ۱۶ ساله در پاسخ به اینکه آیا نگران پاسخ به سوالات احتمالی طرف‌های مقابل در گفت‌وگوهایش نیست، گفت: «نه، چون مطالعات زیادی دارم.» او افزود که علاقه زیادی به مطالعه دارد و بیشتر کتاب‌هایی که می‌خواند، مرتبط با موضوع فعالیت‌هایش هستند. این مطالعات به او اعتمادبه‌نفس لازم برای بحث با مخاطبان جهانی را داده است.

انتخاب مخاطبان و شیوه گفت‌وگو

"صاحبم" مخاطبانش را از طریق برنامه مینی‌چت به‌صورت تصادفی انتخاب می‌کند و می‌گوید: «در این برنامه حق انتخاب ندارید و افراد به‌صورت رندوم انتخاب می‌شوند.» او درباره احتمال ایجاد لجبازی و عناد بیشتر سبک کارش در طرف مقابل نیز گفت: «برایم مهم است که سناریوی خودم را اجرا کنم. و البته در لابلای اینها اهداف تبیینی هم خواهم داشت.»

این نوجوان از فردی به نام «آقا محسن آریانیک» به‌عنوان استاد و راهنمایش نام برد که نقش مهمی در ایجاد انگیزه و هدایت او داشته است.

خانواده و زندگی شخصی

"صاحبم" درباره خانواده‌اش اطلاعات زیادی فاش نکرد و تنها گفت: «مادرم شاغل نیست و درباره شغل پدرم هم ترجیح می‌دهم چیزی نگویم. به همین دلیل نام خانوادگی‌ام را هم اعلام نکردم.»

او درباره فعالیت‌هایش در زمان جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: «مدام مشغول تولید محتوا بودم و حتی خواب نداشتم. تنها دغدغه‌ام این بود که مردم را امیدوار نگه دارم.»

اسرائیل و آینده

"صاحبم" در تعریف اسرائیل صراحتاً گفت: «تعریفی از اسرائیل ندارم، چون موجودیتی ندارد.» او درباره آینده از نگاه هم‌نسلانش نیز با اشاره به سخنان رهبر انقلاب اظهار داشت: «همان‌طور که ایشان گفتند، نزدیک قله هستیم و پیروزی با ماست.»

این نوجوان درباره نگاه نسل خود به کشور و آینده گفت: «امید هیچ‌وقت از بین نمی‌رود. اگر رسانه را درست به نسل Z ارائه کنیم، شبهاتشان برطرف می‌شود. یکی از دلایل شروع فعالیتم این بود که نمی‌خواستم نوجوانان فریب بخورند. اگر یک نوجوان مثل من مسئله‌ای را برای هم‌سن‌وسال‌هایش توضیح دهد، بهتر درک می‌شود.»

او درباره ارتباط نسل جدید با مسئولین و بزرگ‌ترها معتقد است: «اختلافاتی وجود دارد که طبیعی و ناشی از تفاوت سلیقه‌هاست، اما مشکل جدی برای ارتباط وجود ندارد.»

نسل Z و رسالت رسانه‌ای

"صاحبم" با انگیزه‌ای قوی و با تکیه بر ایمان و مطالعاتش، در مسیری گام برمی‌دارد که به گفته خودش، نه‌تنها برای روشنگری نسل جدید، بلکه برای ایجاد ارتباطی جهانی علیه رژیم صهیونیستی است. او معتقد است که با فعالیت‌هایش می‌تواند گامی در راستای تحقق توصیه‌های رهبر انقلاب بردارد و نسل خود را از فریب رسانه‌ای حفظ کند.