جاده دوست داشتنی یکطرفه شد

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا از اعمال محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه در محورهای شمالی کشور شامل آزادراه تهران–شمال، محور هراز و محور فشم در روز جمعه ۱۱ مهرماه خبر داد و گفت این تدابیر با هدف مدیریت بار ترافیکی و تسهیل سفر هم‌وطنان اجرا خواهد شد.

سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا روز پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محدودیت‌های ترافیکی به‌صورت مقطعی و یک‌طرفه در برخی محورهای پرتردد شمالی کشور اجرا می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی در تشریح جزئیات محدودیت‌ها گفت: از ساعت ۱۲ ظهر روز جمعه، تردد خودروها از آزادراه تهران–شمال به سمت چالوس محدود خواهد شد. همچنین از ساعت ۱۳، مسیر از ابتدای پل زنگوله (انتهای شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به‌طور کامل مسدود می‌شود. از ساعت ۱۵، محور مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه خواهد شد.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح پیش از موعد اعلام خواهد شد.

سرهنگ شیرانی در ادامه به محدودیت‌های محور هراز اشاره کرد و افزود: تردد کامیون‌ها و کامیونت‌ها (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۸ تا ۲۴ روز جمعه ممنوع است. همچنین در صورت افزایش بار ترافیکی، به تشخیص پلیس، محدودیت یک‌طرفه مقطعی از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس در روزهای پنجشنبه و جمعه اعمال خواهد شد.

وی درباره محدودیت‌های محور فشم نیز گفت: روز جمعه ۱۱ مهرماه، از ساعت ۱۷ تا ۲۰، تردد یک‌طرفه از پل حاجی‌آباد یا پیچ کلیکان تا ابتدای پیچ آریانا به سمت خروجی فشم برقرار خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: ضروری است هم‌وطنان با پرهیز از شتاب در سفر، ضمن همکاری با مأموران پلیس، سفری ایمن و بدون حادثه را برای خود و دیگران رقم بزنند.