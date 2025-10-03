دستگیری جاسوس موساد در ترکیه

سازمان اطلاعات ترکیه بامداد امروز یک فرد مرتبط با موساد را دستگیر کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مقامات ترکیه سرکان چچک را به جرم فعالیت برای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) در استانبول بازداشت کرد.

منابع امنیتی ترکیه اعلام کردند این عملیات مشترک به نام «مترون» با همکاری دادستان کل و شاخه مبارزه با تروریسم در اداره امنیت استانبول اجرا شد.

در این عملیات، چچک پس از آنکه ثابت شد برای سازمان موساد کار می‌کند، بازداشت شد.

اطلاعات نشان می دهد چچک با فردی به نام فیصل رشید که مامور موساد است از طریق اینترنت در تماس بوده است. چچک با انجام دادن فعالیت های جاسوسی برای رشید درباره یک فعال فلسطینی مخالف سیاست های رژیم صهیونیستی در خاورمیانه موافقت کرده بود.

نام اصلی سرکان چچک، محمد فاتح کلاش بوده است که به علت بدهی زیاد، نامش را تغییر داده بود تا ناشناس بماند.

