تصاویر لو رفته از توپ رسمی جام جهانی ۲۰۲۶

برای اولین بار تصاویری از توپ جدید کمپانی آدیداس که منحصرا ‏برای جام جهانی ۲۰۲۶ تولید شده لو رفته و منتشر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ آدیداس به‌زودی از توپ رسمی جام جهانی ‌‌۲۰۲۶ با نام‎ "Trionda" ‎رونمایی خواهد کرد؛ توپی که طراحی و ‌فلسفه‌اش بازتابی از سه کشور میزبان یعنی آمریکا، کانادا و مکزیک ‌است‎.‌‌ امروز برای اولین بار تصاویری از این توپ که گفته می‌شود لو ‌رفته منتشر شد تا هواداران برای اولین بار ببینند که در جام جهانی ‌پیش رو ستاره‌های فوتبال با چه توپی بازی خواهند کرد.‌

این توپ رنگ پایه‌ای سفید دارد و با رنگ‌های قرمز، سبز و آبی تزئین ‌شده است؛ هر کدام از این رنگ‌ها با الگوهای بصری پویا و ‌الهام‌گرفته از فرهنگ و هویت کشورهای میزبان همراه شده‌اند. ‌لوگوی آدیداس روی بخشی قرمز قرار گرفته و نشان جام جهانی در ‌بخش آبی نقش بسته است. نام‎ "TRIONDA" ‎نیز در یکی از ‌قسمت‌های سبز به چشم می‌خورد‎.‎

خود نام توپ هم حامل معناست‎ "Tri" ‎به سه کشور میزبان اشاره ‌دارد و‎ "Onda" ‎در زبان اسپانیایی و پرتغالی به معنای "موج" است؛ ‌ترکیبی که مفهوم اتحاد، حرکت و پویایی را به نمایش می‌گذارد‎.‎ از نظر فنی ‌Trionda با چهار پنل طراحی شده است؛ رویکردی که ‌یادآور توپ "برازوکا" جام جهانی ۲۰۱۴ است. این طراحی نوین قرار ‌است کنترل، سرعت و دقت بیشتری را برای بازیکنان به همراه بیاورد. ‌توپ جام جهانی با جدیدترین فناوری‌های آدیداس تولید شده است‎.‎

قیمت عرضه این توپ در بازار جهانی حدود ۱۷۰ دلار خواهد بود. با ‌توجه به طراحی متفاوت و رنگ‌هایی که هویت سه کشور میزبان را ‌در خود جای داده،‎Trionda نمادی از وحدت و انرژی مشترک سه ‌کشور برای میزبانی بزرگ‌ترین رویداد ورزشی جهان خواهد بود. ‌هواداران فوتبال به زودی شاهد حضور‎ "Trionda" ‎در زمین‌های چمن ‌خواهند بود؛ توپی که قرار است بخشی از خاطرات جام جهانی ۲۰۲۶ ‌را برای همیشه در ذهن ما ماندگار کند‎.‎