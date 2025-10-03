موضع حماس در قبال طرح آمریکا

محمد نزال، عضو دفتر سیاسی حماس افزود: «ما طرح منتسب به «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را عصر دوشنبه گذشته دریافت و در روز دوم پس از دریافت طرح، رایزنیهای داخلی و خارجی را آغاز کردیم.»
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی خاطرنشان کرد که طرح آمریکایی ملاحظاتی دارد و ما به زودی موضع خود را در مورد آن اعلام خواهیم کرد.
این عضو حماس تاکید کرد: «ما با این منطق که زمان همانند شمشیری بالای سر ماست، عمل نمیکنیم. خیلی زود موضع خود را در مورد این طرح اعلام خواهیم کرد و این کار زیاد طول نخواهد کشید.»
وی گفت: «ما با میانجیها و احزاب عربی و اسلامی در تماس بوده و در خصوص رسیدن به تفاهم جدی هستیم.»
نزال افزود: «انگیزه اصلی ما توقف کشتار جمعی است.»
در عین حال «هانی الدالی»، تحلیلگر المیادین در امور مقاومت فلسطین تاکید کرد که پاسخ حماس به طرح ترامپ برای غزه از تلاشهای آتشبس استقبال خواهد کرد، اما شامل رد آشکار اداره نوار غزه توسط غیرفلسطینیها و خلع سلاح مقاومت خواهد بود.
هانی الدالی، تحلیلگر المیادین در امور مقاومت فلسطین افزود که «هیچ اختلاف یا مخالفتی» بین گروههای مقاومت فلسطین در مورد رد طرح دونالد ترامپ برای نوار غزه وجود ندارد، زیرا این طرح «سند تسلیم و خودکشی» است.
الدالی روز پنجشنبه توضیح داد که رد طرح ترامپ «به صورت دیپلماتیک ارائه خواهد شد، زیرا این سند با هدف مطیع کردن است» و تاکید کرد که حماس «مصمم است که پاسخ ملی و از سوی همه گروهها باشد.»
الدالی همچنین ادامه داد که حماس طرح ترامپ را بر اساس احساس مسؤولیت نسبت به مردم خود بررسی میکند.
تحلیلگر المیادین در امور مقاومت فلسطین همچنین توضیح داد که طرح ترامپ «نیازمند مشورتها و بررسیهای گسترده است، زیرا سند توافق نیست، بلکه سند تسلیم و اطاعت است.»
در همین راستا، الدالی افزود که مهلت ۷۲ ساعته ترامپ به حماس برای پاسخ به این طرح پس از اعلام روز سهشنبه «بیمعنی است، زیرا مشورتها به زمان بیشتری نیاز دارند.»
در همین زمینه، الدالی اشاره کرد که پاسخ حماس از تلاشهای آتشبس استقبال خواهد کرد، در حالی که به وضوح نکات خاصی از جمله اداره غیرفلسطینی نوار غزه و خلع سلاح مقاومت را رد میکند.
وی افزود که حماس «قبل از پاسخ به طرح ترامپ، به صورت شبانهروزی با همه در تماس است» و با همه جناحها، کشورهای میانجی و «همه افراد درگیر در آرمان فلسطین» مشورت میکند.