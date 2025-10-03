مسعود لطفی درباره وضعیت ساماندهی دستفروشان در ایستگاههای مترو با بیان اینکه موضوع دستفروشان مترو مسئلهای چندبُعدی است، اظهار کرد: نخستین پیامد حضور آنها این است که فضای آرام و قابل قبولی برای مسافران فراهم نمیشود. با این حال، طبق افکارسنجیهای ما بیش از ۵۰ درصد شهروندان نسبت به حضور دستفروشان مشکلی ندارند. بنابراین، ما باید هم اقدامات فرهنگی انجام دهیم و هم از ظرفیت رسانهها برای فرهنگسازی استفاده کنیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: در گام نخست، تمامی دستفروشان مترو شناسنامهدار شدهاند؛ یعنی اطلاعات هویتی، شماره ملی و شماره تماس آنها در اختیار ما هست. در این مرحله، از آنها تعهد گرفته میشود که دیگر در مترو فعالیت نکنند. در گام دوم نیز با دستور قضایی، اموال دستفروشان برای مدت مشخصی توسط یگان حفاظت ضبط و نگهداری میشود و در صورت تکرار، این مدت زمان طولانیتر خواهد شد. علاوه بر این، دستفروشان اتباع خارجی بهطور کامل منع شدهاند و اکنون تقریباً حضور جدی در مترو ندارند.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری متروی تهران گفت: بازار بزرگ مترو با حجم بالای مسافر برای دستفروشان جذابیت ایجاد میکند و همین امر بازگشت آنها را تسهیل میکند. به همین دلیل نیازمند همکاری دستگاههای قانونی هستیم. با این وجود، مهمترین اقدام فرهنگی این است که شهروندان از دستفروشان خرید نکنند؛ چراکه خرید از آنها به اقتصاد غیررسمی و قاچاق، کالاهای بیکیفیت و حتی کلاهبرداری دامن میزند. ضمن اینکه محیط عمومی مترو هم تحت تأثیر قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: اگر مردم همراهی کنند و خرید نکنند، دستفروشان بازار خود را از دست میدهند. این اولین و مهمترین گام است. در ادامه نیز همه دستگاهها باید دست به دست هم دهند تا مشکل قانونی حضور دستفروشان در مترو بهطور کامل برطرف شود. خوشبختانه همکاری خوبی با دستگاه قضایی داشتهایم و اقدامات انجامشده نیز با کمک این نهاد صورت گرفته است.