سقوط اتوبوس در جاده دماوند با ۴ فوتی

ساعت ۰۷:۴۵ صبح امروز (۱۱ مهر ۱۴۰۴) یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند ـ فیروزکوه، محدوده مجتمع سیب‌لند واژگون شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۱۸
1275 بازدید

سقوط اتوبوس در جاده دماوند با ۴ فوتی

به گزارش تابناک به نقل از اورژانس استان تهران، ساعت ۰۷:۴۵ صبح امروز (۱۱ مهر ۱۴۰۴) یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند ـ فیروزکوه، محدوده مجتمع سیب‌لند واژگون شد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از سقوط یک دستگاه اتوبوس به ته دره در جاده دماوند و مصدوم شدن حدود ۲۰ مسافرش، خبر داد.

وی افزود: بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند. همچنین بالگرد نیز برای انتقال مجروحان به محل اعزام شده است.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این اتوبوس به ته دره سقوط کرده و مسافران که حدود ۲۰ نفر هستند، در اتوبوس محبوس شده اند.

تکمیلی: 

تا این لحظه جانباختن ۴ نفر از مسافران تایید شده است.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی از سوی مرکز هدایت عملیات بحران استان تهران به محل اعزام شدند.

جزئیات بیشتر از وضعیت مصدومان و روند امدادرسانی به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

اتوبوس دماوند حادثه جاده تصادف واژگونی خبر فوری مصدومان امدادرسانی فیروزکوه جاده دماوند
