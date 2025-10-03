سقوط اتوبوس در جاده دماوند با ۴ فوتی

ساعت ۰۷:۴۵ صبح امروز (۱۱ مهر ۱۴۰۴) یک دستگاه اتوبوس در محور دماوند ـ فیروزکوه، محدوده مجتمع سیب‌لند واژگون شد.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران از سقوط یک دستگاه اتوبوس به ته دره در جاده دماوند و مصدوم شدن حدود ۲۰ مسافرش، خبر داد.

وی افزود: بلافاصله ۵ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و سه خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند. همچنین بالگرد نیز برای انتقال مجروحان به محل اعزام شده است.

سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: این اتوبوس به ته دره سقوط کرده و مسافران که حدود ۲۰ نفر هستند، در اتوبوس محبوس شده اند.

تکمیلی:

تا این لحظه جانباختن ۴ نفر از مسافران تایید شده است.

بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی از سوی مرکز هدایت عملیات بحران استان تهران به محل اعزام شدند.

جزئیات بیشتر از وضعیت مصدومان و روند امدادرسانی به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.