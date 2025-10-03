En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حماس به زودی به طرح ترامپ پاسخ می‌دهد

شبکه الجزیره به نقل از یک مقام حماس گزارش داد این گروه مقاومت به زودی به طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص غزه پاسخ خواهد داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۰۰۹
| |
297 بازدید
حماس به زودی به طرح ترامپ پاسخ می‌دهد

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما: شبکه الجزیره به نقل از یک مقام حماس گزارش داد این گروه مقاومت به زودی به طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در خصوص غزه پاسخ خواهد داد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
طرح ترامپ حماس مقاومت خبر فوری غزه
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس‌جمهور آمریکا با هوش مصنوعی «طرح غزه» را پیاده کرد!
حماس: تضمین‌های جدیدی برای اجرای توافق در راه است
حماس: از مطالبات خود چشم پوشی نمی کنیم
علی لاریجانی: حزب‌الله را ما به وجود آوردیم؟!
حماس فلسطینی‌ها را به اعتکاف در مسجدالاقصی فراخواند
سردار سرلشکر باقری: طرح ترامپ برای غزه عملی نخواهد شد
اعدام سخنگوي سابق حماس در غزه
مقاومت را تا نابودی رژیم صهیونیستی ادامه دهیم
حماس محاسبات صهیونیست‌ها را به هم ریخت
حماس: هرگز اجازه نمی‌دهیم مردم دچار گرسنگی شوند
انتشار جزئیات جدید از توافق آتش‌بس توسط حماس
رضایی: مقاومت اسرائیل را در تمام جبهه‌ها شکست داد
درخواست حماس برای بازگشایی گذرگاه رفح
«مقاومت»، جنگنده صهیونیستی را هدف قرار داد
تحلیل سخنگوی حماس از اوضاع رژیم اسرائیل
مقاومت درس بزرگي در غزه به متجاوزان خواهد داد
مقاومت با دو موشک تل‌آویو را هدف قرار داد
انتقاد حزب الله از سکوت کشورهای عربی
حماس: آتش‌بس را رایگان به اشغالگران نمی‌دهیم
حماس: اسراییل تاوان حمله به غزه را خواهد داد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
زلزله کرج را لرزاند
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aW1
tabnak.ir/005aW1