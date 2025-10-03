\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627: \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0644\u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u062d\u0645\u0627\u0633 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0628\u0647 \u0632\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0637\u0631\u062d \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u063a\u0632\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u062f.\n\u00a0