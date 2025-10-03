وقوع زمین لرزه شدید در استان اصفهان + جزئیات

به گزارش تابناک به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، در ساعت ۵ دقیقه بامداد امروز جمعه ۱۱ مهرماه، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در کانون زواره استان اصفهان به وقوع پیوست.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین دقایقی بعد در ساعت ۱۲ دقیقه بامداد، پس لرزه آن با شدت ۳.۱ ریشتر در همان کانون به وقوع پیوست.

شهرهای زواره و اردستان در استان اصفهان تحت تأثیر شدید این زلزله قرار داشتند.

زلزله در برخی مناطق استان‌های تهران، قم و یزد نیز احساس شد.



وقوع ۵ پس لرزه در کانون زمین لرزه

تاکنون ۴ پس لرزه در کانون زمین لرزه در حوالی زواره رخ داده است. این پس لرزه ها به ترتیب در حدود ۳ ریشتر بوده و در عمق ۶ تا ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده‌اند.



اعزام ۱۲ تیم ارزیاب به کانون زلزله و روستاهای اطراف



در این حال، مدیر کل مدیریت بحران استان اصفهان گفت: ۱۲ تیم ارزیاب به کانون زلزله و روستاها اطراف آن اعزام شده‌اند تا خسارت احتمالی را ارزیابی کنند.

منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: زلزله‌ای به بزرگی ۵ و ۳ دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه بامداد امروز در شمال شرق زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان در عمق ۱۰ کیلومتری زمین را لرزاند.

او افزود: ۱۲ تیم ارزیاب به کانون زلزله و روستاهای اطراف برای ارزیابی خسارات احتمالی اعزام شدند.

شیشه‌فروش گفت: تاکنون یک پس‌لرزه به بزرگی ۳ و یک‌دهم در مقیاس ریشتر ساعت ۱۲ و ۲۳ دقیقه در همان نقطه گزارش شده است.

این زلزله در ۱۰ شهرستان از جمله اصفهان بصورت تکان و لرزه در ساختمان‌ها احساس شد.

او گفت: این زلزله همچنین در استان‌های قم و تهران احساس شده است و تا این لحظه گزارشی از خسارت زلزلۀ ۵.۳ ریشتری نداشته‌ایم.