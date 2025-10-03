وقوع زمین لرزه شدید در استان اصفهان

به گزارش تابناک به نقل از مرکز لرزه نگاری کشوری، در ساعت ۵ دقیقه بامداد امروز جمعه ۱۱ مهرماه، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۳ ریشتر در کانون زواره استان اصفهان به وقوع پیوست.

این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین دقایقی بعد در ساعت ۱۲ دقیقه بامداد، پس لرزه آن با شدت ۳.۱ ریشتر در همان کانون به وقوع پیوست.

شهرهای زواره و اردستان در استان اصفهان تحت تأثیر شدید این زلزله قرار داشتند.

زلزله در برخی مناطق استان‌های تهران، قم و یزد نیز احساس شد.

از میزان خسارت‌های احتمالی زلزله تاکنون گزارشی منتشر نشده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌شود.