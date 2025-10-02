به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، سردار علی محمد نائینی با بیان اینکه عملیات وعده صادق ۲، دو ساعت قبل از اجرا لو رفته بود و دشمن در زمان عملیات کاملا هوشیار بود، اظهار کرد: با وجود این شرایط که عملیات را بسیار سخت کرد و در موفقیت آن تردید و نگرانی جدی به وجود آمد اما وعده صادق ۲ در نوع طرحریزی و تاکتیک عملیات، دشمن را کاملا غافلگیر کرد.
سردار نائینی با تاکید بر اینکه طرحریزی عملیات وعده صادق ۲ و مباحث فنیاش با بهرهگیری از تجربه وعده صادق ۱، بسیار خوب، تکنیکی و با ابتکار عمل همراه شد، افزود: با توجه به اینکه حدود دو ساعت قبل از شروع، عملیات لو رفته بود شهید سلامی نگرانیهایی جدی و نسبت به نتایج آن تردید داشتند و برخی هم پیشنهاد تعویق عملیات را دادند اما شهید سلامی به طرحریزی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشت و تعویق عملیات را نپذیرفت.
وی یادآور شد: دشمن آمادگی کامل برای مقابله با این عملیات موشکی ایران را داشت، همه سامانههای چندلایه پدافندی در سرزمینهای اشغالی، پایگاههای سنتکام در منطقه و بیش از ۲۰۰ جنگنده در طول مسیر، آماده مقابله کامل با حملات موشکی ایران بودند.
سخنگوی سپاه ادامه داد: اصابت پرحجم و معجزهآسای موشکهای بالستیک به سرزمینهای اشغالی و رسیدن به این پیروزی در شرایطی که دشمن کاملا آماده مقابله و دفاع بود، سردار سلامی را حیرتزده و هیجانی کرد و با مشاهده نصرت الهی و تصاویر اصابت موفق موشکها، کلمات تحسینآمیز او در قرارگاه شنیده میشد.
وی با بیان اینکه عملیات وعده صادق ۲، رویداد بینظیر تاریخی و تجلی کامل قدرت بازدارندگی دفاعی بود، اظهار کرد: اصابت موفق بیش از ۸۰ درصد موشکها به اهداف از پیشتعیین شده و در شرایط هوشیاری کامل دشمن برای آنان درسآموز و برای جبهه بزرگ مقاومت روحیهبخش بود.
نائینی یادآور شد: سپهبدان شهید محمد باقری و حسین سلامی نقش راهبری این عملیات و سرلشکران شهید امیرعلی حاجیزاده و محمود باقری هم مسئولیت طرحریزی و هدایت تاکتیکی عملیات را برعهده داشتند.