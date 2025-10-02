En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وعده صادق ۲، دو ساعت قبل از اجرا لو رفته بود

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به آمادگی کامل دشمن در زمان اجرای عملیات وعده صادق ۲، گفت: اصابت موفق بیش از ۸۰ درصد موشک‌ها به اهداف از پیش‌تعیین شده و در شرایط هوشیاری کامل دشمن برای آنان درس‌آموز و برای جبهه بزرگ مقاومت روحیه‌بخش بود.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۷۰
| |
815 بازدید
وعده صادق ۲، دو ساعت قبل از اجرا لو رفته بود

به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، سردار علی محمد نائینی با بیان اینکه عملیات وعده صادق ۲، دو ساعت قبل از اجرا لو رفته بود و دشمن در زمان عملیات کاملا هوشیار بود، اظهار کرد: با وجود این شرایط که عملیات را بسیار سخت کرد و در موفقیت آن تردید و نگرانی جدی به وجود آمد اما وعده صادق ۲ در نوع طرح‌ریزی و تاکتیک عملیات، دشمن را کاملا غافلگیر کرد.

سردار نائینی با تاکید بر اینکه طرح‌ریزی عملیات وعده صادق ۲ و مباحث فنی‌اش با بهره‌گیری از تجربه وعده صادق ۱، بسیار خوب، تکنیکی و با ابتکار عمل همراه شد، افزود: با توجه به اینکه حدود دو ساعت قبل از شروع، عملیات لو رفته بود شهید سلامی نگرانی‌هایی جدی و نسبت به نتایج آن تردید داشتند و برخی هم پیشنهاد تعویق عملیات را دادند اما شهید سلامی به طرح‌ریزی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشت و تعویق عملیات را نپذیرفت.

وی یادآور شد: دشمن آمادگی کامل برای مقابله با این عملیات موشکی ایران را داشت، همه سامانه‌های چندلایه پدافندی در سرزمین‌های اشغالی، پایگاه‌های سنتکام در منطقه و بیش از ۲۰۰ جنگنده در طول مسیر، آماده مقابله کامل با حملات موشکی ایران بودند.

سخنگوی سپاه ادامه داد: اصابت پرحجم و معجزه‌آسای موشک‌های بالستیک به سرزمین‌های اشغالی و رسیدن به این پیروزی در شرایطی که دشمن کاملا آماده مقابله و دفاع بود، سردار سلامی را حیرت‌زده و هیجانی کرد و با مشاهده نصرت الهی و تصاویر اصابت موفق موشک‌ها، کلمات تحسین‌آمیز او در قرارگاه شنیده می‌شد.

وی با بیان اینکه عملیات وعده صادق ۲، رویداد بی‌نظیر تاریخی و تجلی کامل قدرت بازدارندگی دفاعی بود، اظهار کرد: اصابت موفق بیش از ۸۰ درصد موشک‌ها به اهداف از پیش‌تعیین شده و در شرایط هوشیاری کامل دشمن برای آنان درس‌آموز و برای جبهه بزرگ مقاومت روحیه‌بخش بود.

نائینی یادآور شد: سپهبدان شهید محمد باقری و حسین سلامی نقش راهبری این عملیات و سرلشکران شهید امیرعلی حاجی‌زاده و محمود باقری هم مسئولیت طرح‌ریزی و هدایت تاکتیکی عملیات را برعهده داشتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سپاه اسرائیل حمله موشکی وعده صادق 2 عملیات سردار نائینی خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعتراف لاپید به ناتوانی اسرائیل در تلافی وعده صادق ۲
سردار حاجی‌زاده: اسرائیل التماس کرد خفیف حمله کنیم!
معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ نفع ایران تغییر کرده‌اند
زمان اولین واکنش سپاه به آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
اگر هنوز زنده‌اید چون نخواسته‌ایم بمیرید!
بیانیه دوم سپاه از جزئیات عملیات «وعده صادق ۲»
آمادگی کامل نیروهای مسلح/اذعان صهیونیست‌ها به قدرت ایران
ناگفته‌های سخنگوی سپاه از دستاوردهای جنگ 12 روزه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aVO
tabnak.ir/005aVO