سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به آمادگی کامل دشمن در زمان اجرای عملیات وعده صادق ۲، گفت: اصابت موفق بیش از ۸۰ درصد موشک‌ها به اهداف از پیش‌تعیین شده و در شرایط هوشیاری کامل دشمن برای آنان درس‌آموز و برای جبهه بزرگ مقاومت روحیه‌بخش بود.

به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، سردار علی محمد نائینی با بیان اینکه عملیات وعده صادق ۲، دو ساعت قبل از اجرا لو رفته بود و دشمن در زمان عملیات کاملا هوشیار بود، اظهار کرد: با وجود این شرایط که عملیات را بسیار سخت کرد و در موفقیت آن تردید و نگرانی جدی به وجود آمد اما وعده صادق ۲ در نوع طرح‌ریزی و تاکتیک عملیات، دشمن را کاملا غافلگیر کرد.

سردار نائینی با تاکید بر اینکه طرح‌ریزی عملیات وعده صادق ۲ و مباحث فنی‌اش با بهره‌گیری از تجربه وعده صادق ۱، بسیار خوب، تکنیکی و با ابتکار عمل همراه شد، افزود: با توجه به اینکه حدود دو ساعت قبل از شروع، عملیات لو رفته بود شهید سلامی نگرانی‌هایی جدی و نسبت به نتایج آن تردید داشتند و برخی هم پیشنهاد تعویق عملیات را دادند اما شهید سلامی به طرح‌ریزی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشت و تعویق عملیات را نپذیرفت.

وی یادآور شد: دشمن آمادگی کامل برای مقابله با این عملیات موشکی ایران را داشت، همه سامانه‌های چندلایه پدافندی در سرزمین‌های اشغالی، پایگاه‌های سنتکام در منطقه و بیش از ۲۰۰ جنگنده در طول مسیر، آماده مقابله کامل با حملات موشکی ایران بودند.

سخنگوی سپاه ادامه داد: اصابت پرحجم و معجزه‌آسای موشک‌های بالستیک به سرزمین‌های اشغالی و رسیدن به این پیروزی در شرایطی که دشمن کاملا آماده مقابله و دفاع بود، سردار سلامی را حیرت‌زده و هیجانی کرد و با مشاهده نصرت الهی و تصاویر اصابت موفق موشک‌ها، کلمات تحسین‌آمیز او در قرارگاه شنیده می‌شد.

وی با بیان اینکه عملیات وعده صادق ۲، رویداد بی‌نظیر تاریخی و تجلی کامل قدرت بازدارندگی دفاعی بود، اظهار کرد: اصابت موفق بیش از ۸۰ درصد موشک‌ها به اهداف از پیش‌تعیین شده و در شرایط هوشیاری کامل دشمن برای آنان درس‌آموز و برای جبهه بزرگ مقاومت روحیه‌بخش بود.

نائینی یادآور شد: سپهبدان شهید محمد باقری و حسین سلامی نقش راهبری این عملیات و سرلشکران شهید امیرعلی حاجی‌زاده و محمود باقری هم مسئولیت طرح‌ریزی و هدایت تاکتیکی عملیات را برعهده داشتند.