زلزله کرج را لرزاند

به گزارش خبرنگار تابناک از استان البرز، «محمدرضا فلاحنژاد»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، شامگاه امشب در گفتوگوی تلفنی با صداوسیمای البرز اعلام کرد: زمینلرزه سه ریشتری در عمق هشت کیلومتری و در منطقه مشکیندشت کرج رخ داد.
وی بیان کرد: این زلزله خسارت جانی و مالی نداشته و اگر نیاز باشد آماده اعلام می شود.
لازم به ذکر است این زمین لرزه در ساعت ۱۷:۳۲ عصر روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ و در عمق ۸ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.
گفتنی است؛ کانون این زمین لرزه در ۳ کیلومتری مشکین دشت البرز، ۷ کیلومتری کرج و ۱۱ کیلومتری گرمدره بوده است.