En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زلزله کرج را لرزاند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز از وقوع زلزله‌ای با قدرت سه ریشتر در کرج خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۶۹
| |
1632 بازدید
زلزله کرج را لرزاند

به گزارش خبرنگار تابناک از استان البرز، «محمدرضا فلاح‌نژاد»، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز، شامگاه امشب در گفت‌وگوی تلفنی با صداوسیمای البرز اعلام کرد: زمین‌لرزه سه ریشتری در عمق هشت کیلومتری و در منطقه مشکین‌دشت کرج رخ داد.

وی بیان کرد: این زلزله خسارت جانی و مالی نداشته و اگر نیاز باشد آماده اعلام می شود.

لازم به ذکر است این زمین لرزه در ساعت ۱۷:۳۲ عصر روز پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۴ و در عمق ۸ کیلومتری زمین به ثبت رسیده است.

گفتنی است؛ کانون این زمین لرزه در ۳ کیلومتری مشکین دشت البرز، ۷ کیلومتری کرج و ۱۱ کیلومتری گرمدره بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کرج زلزله زمین لرزه خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کرج لرزید؟
اطلاعیه پژوهشگاه زلزله‌شناسی درباره زلزله کرج
تصاویر مردم کرج از ترس زلزله در خیابان
اعزام تیم‌های ارزیاب به منطقه وقوع زلزله در البرز
عکس: محل وقوع زمین لرزه کرج و فاصله آن از تهران
هشدار مهم استاد زلزله شناسی؛ چرا امشب کرج لرزید؟
زلزله کرج در غرب استان تهران نیز احساس شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aVN
tabnak.ir/005aVN