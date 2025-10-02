En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عرضه اسکناسِ ارز از روز شنبه افزایش می‌یابد

بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های ارزی خود برای تسهیل واردات و تأمین نیازهای بازرگانان، قصد دارداز روز شنبه ۱۲ مهرماه، میزان تخصیص ارز به‌ویژه برای واردات خرد را افزایش ‌دهد. این تصمیم، با هدف پاسخ به تقاضای رو به رشد تجار و بهبود جریان تأمین کالا در کشور اتخاذ شده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۵۸
| |
688 بازدید
عرضه اسکناسِ ارز از روز شنبه افزایش می‌یابد

به گزارش تابناک، به نقل از اطلاعیه بانک مرکزی، این نهاد از شنبه (۱۲ مهرماه ۱۴۰۴) عرضه اسکناس ارز را با رویکردی جدید تقویت خواهد کرد. بر اساس این تصمیم، بازرگانان علاوه بر امکان استفاده از ابزار پرداخت به صورت حواله، قادر خواهند بود از اسکناس ارز نیز برای تأمین نیازهای وارداتی خود بهره‌مند شوند.

بر پایه این اطلاعیه، اسکناس ارزی مورد نیاز این گروه از فعالان اقتصادی از طریق صادرکنندگان و همچنین بانک مرکزی تأمین خواهد شد. این اقدام به‌ویژه برای واردات خرد، که بخش مهمی از نیاز بازار و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را تشکیل می‌دهد، طراحی شده است.

مقام‌های بانک مرکزی تاکید کرده‌اند افزایش عرضه اسکناس ارز علاوه بر روان‌سازی تجارت خارجی، به کاهش فشار بر بازار آزاد، شفافیت بیشتر در مبادلات و اطمینان خاطر بازرگانان در مسیر تامین ارز کمک خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک مرکزی دلار عرضه دلار اطلاعیه قیمت دلار واردات خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تأثیر قطع اینترنت افغانستان بر بازار دلار فردوسی
رشد نزدیک به‌هم سرقت و تورم در سال ۱۴۰۰
هشدار درباره تصمیم شتاب‌زده بانک مرکزی/ شفافیت قربانی می‌شود، بازار سیاه تتر جان می‌گیرد!
افغانستان، بازیگر جدید در قیمت‌گذاری دلار ایران!
ارتباط اینترنت افغانستان با قیمت دلار در تهران!
اینفوتابناک | تفاوت درآمدی کارگران ایرانی با همسایگان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aVC
tabnak.ir/005aVC