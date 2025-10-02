En
هشدار؛ به لاشه فوک‌های خزری دست نزنید!

در پی مشاهده لاشه‌های فوک در سواحل استان گیلان، اداره‌ کل حفاظت محیط‌زیست استان هشدار داد: شهروندان از هرگونه تماس، جابجایی یا نزدیکی به لاشه فوک‌ها جدا خودداری نمایند و در اسرع وقت موضوع را به اداره محیط‌زیست، اداره دامپزشکی یا دهیاری‌های محلی اطلاع دهند تا اقدامات لازم جهت بررسی علت مرگ و کنترل بهداشتی صورت گیرد.
هشدار؛ به لاشه فوک‌های خزری دست نزنید!

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان، در روزها و هفته‌های اخیر، همزمان با آغاز بارندگی‌ها و مواج شدن دریای خزر، چندین لاشه فوک در سواحل استان گیلان مشاهده شده است. با وجود اینکه اغلب لاشه‌ها در وضعیت فساد و پوسیدگی قرار داشتند و امکان نمونه‌برداری علمی از آن‌ها وجود نداشت، اما بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که وضعیت جسمی مناسب لاشه‌ها حاکی از وقوع یک مرگ دسته‌جمعی و ناگهانی است که می‌تواند ناشی از یک عامل طبیعی یا غیرطبیعی باشد.

عباس عاشوری، رئیس اداره حفاظت از زیست بوم دریایی و پایش آلودگی‌های دریایی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اینکه تاکنون گزارشی از مرگ‌ومیر در سایر گونه‌های دریایی دریای خزر دریافت نشده است، احتمال وجود یک عامل ویروسی به‌عنوان علت اصلی این تلفات مطرح است. این مرگ‌ومیرها عمدتا در بخش‌های میانی دریا رخ داده و با مواج شدن دریا و در زمان بارندگی‌ها، لاشه‌ها به ساحل منتقل شده‌اند.

وی افزود: تا زمان مشخص شدن علت دقیق این تلفات، ضروری است تمامی شهروندان و نهادهای محلی همکاری لازم را به‌عمل آورند تا از گسترش احتمالی ویروس (در صورت تایید و اثبات) به سایر پستانداران ساحلی مانند شغال‌ها و سگ‌ها جلوگیری شود.

در روز پنجشنبه ۱۰ مهر ویروس «دستمپر» در دهه‌های گذشته یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر فوک‌های خزری بوده و اخیرا نیز گزارش‌هایی از ابتلای این گونه به ویروس آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان منتشر شده است. با این حال، بررسی‌های انجام‌شده بر روی دو لاشه سالم در سال جاری در حوزه جنوبی دریای خزر نشان داده که هیچ‌یک از این دو ویروس در لاشه این دو فوک توسط کارشناسان دامپزشکی تایید نشده‌اند.

