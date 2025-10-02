به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» رهبر انصارالله یمن روز پنجشنبه درباره تحولات مرتبط با جنگ نسلکشی علیه غزه و رویدادهای منطقهای و بینالمللی سخنرانی کرد.
سید الحوثی در ابتدای این سخنرانی گفت: در آستانه تکمیل دو سال کامل از تهاجم و پس از پایان هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و در حالی که خشم جهانی به اوج خود رسیده، دشمن اسرائیلی همچنان به نسلکشی علیه مردم فلسطین ادامه میدهد. دشمن اسرائیلی به مشارکت و حمایت آمریکا و بیعملی وحشتناک رژیمهای عربی و اسلامی وابسته است. در طول هفته گذشته بیش از ۲۵۰۰ شهید و زخمی شدند که بیشترشان زنان و کودکان هستند.آوارگان، غیرنظامیان و کسانی که همچنان در محلههای محاصرهشده شهر غزه گرفتار هستند نیز هدف قرار گرفتند.
رهبر انصارالله یمن با بیان اینکه «دشمن اسرائیلی همچنان از گرسنگی بهعنوان ابزاری در نسلکشی مردم فلسطین استفاده میکند»، گفت: دشمن اسرائیلی به تخریب برجها و خانههای باقیمانده ادامه میدهد و تلاش میکند تمام محلههای مسکونی را نابود کند تا دیگر برای زندگی مناسب نباشند. دشمن اسرائیلی به جابهجایی اجباری مردم به مناطق ناامن و فاقد هرگونه امکانات زندگی ادامه میدهد. کودکان در نوار غزه یا شهید شدهاند، یا گرسنهاند، یا زیر تهدید بمبارانهای اسرائیلی قرار دارند.
دشمن اسرائیلی به هدف قرار دادن زنان و کودکان افتخار میکند
او با بیان اینکه «دشمن اسرائیلی به هدف قرار دادن زنان و کودکان افتخار میکند و روشهایش در حمله به آنها وحشیانه، پست و همراه با لذت بردن از جنایت و نمایش قدرت علیه آنهاست»، گفت: صحنههای غزه فراتر از توصیف و بیان است و پیگیری آنچه در غزه رخ میدهد برای زنده نگهداشتن حس مسئولیت و درک اهمیت موضعگیری ضروری است. نادیده گرفتن اتفاقات غزه به معنای انکار انسانیت و حقایق مهم منطقه ماست که تأثیر خود را بر واقعیتهای ما تحمیل میکند و مسئولیتهایی را به دنبال دارد. بیتوجهی نمیتواند تبعات این جنایات را از امت ما دور کند و دنبال کردن اتفاقات برای توجه، همدلی و احساس مسئولیت مداوم نسبت به رنج زنان و کودکان غزه اهمیت دارد.
سید الحوثی در ادامه گفت: پیشزمینههایی که جنایتکاران صهیونیست را شکل میدهند، ریشه در مبانی فکری و عقیدتی دارد. درباره مسجدالاقصی، دشمنان صهیونیست همچنان به هتک حرمت آن ادامه میدهند و این روزها بهصورت فشرده، از جمله با انجام مراسمات خود، حرمت این مسجد را نقض کردهاند. دشمنان در کرانه باختری اشغالی به تمام اشکال تخریب و هدفگیری ادامه میدهند. دشمنان در کرانه باختری حتی بادیهنشینان را در مناطق چراگاههایشان با انواع تجاوزات هدف قرار میدهند. دشمنان به جابهجایی اجباری از اردوگاههای کرانه باختری در راستای تغییر جغرافیایی این منطقه ادامه میدهند. جنایات آدمربایی، شکنجه و آزار زندانیان در کرانه باختری نیز همچنان ادامه دارد.
رهبر انصارالله یمن در ادامه و با برشمردن جنایات رژیم صهیونیستی گفت: دشمنان در حال قانونیسازی کشتار اسرا هستند و برخی اسرا تحت شکنجه به شهادت رسیدهاند. دشمن اسرائیلی تنها به کشتار اسرا بسنده نمیکند، بلکه تلاش دارد جنایات خود علیه اسرا را قانونی جلوه دهد. جنایت، جنایت است و نمیتوان آن را قانونی کرد.
اسرائیل در اعلام طرح ترامپ بندهایی را برای خلع سلاح مقاومت گنجانده است
او درباره طرح به اصطلاح صلح آمریکا نیز گفت: طرح به اصطلاح صلح ترامپ به نتانیاهوی جنایتکار ارائه شد تا او تغییرات بیشتری به آن اضافه کند تا طرحی کاملاً مطابق با خواستههای اسرائیل شود. طرح آمریکایی-اسرائیلی هرگز شامل حاکمیت فلسطینی بر نوار غزه نبود و آنها تلاش کردند هیئتی اجرایی متشکل از آمریکاییها، بریتانیاییها و دیگران تشکیل دهند. پیشنهاد ترامپ حتی شامل مقامات فلسطینی نبود و حتی عنوان دولت فلسطینی را، حتی در سطح ظاهری که برخی کشورهای غربی آن را به رسمیت شناختهاند، قبول نکرد.
سید الحوثی با اشاره به اینکه «آمریکاییها و اسرائیلیها به رسمیت شناختن دولت فلسطینی توسط برخی کشورهای اروپایی را انکار میکنند»، گفت: آمریکاییها و اسرائیلیها تلاش میکنند نوار غزه را به منطقهای بدون حفاظت تبدیل کنند که عاری از هرگونه حضور مقاومتی و مبارز برای مردم فلسطین باشد.
رهبر انصارالله یمن با تاکید بر اینکه «اسرائیل در اعلام طرح ترامپ بندهایی را برای خلع سلاح مقاومت و تبعید مبارزان از نوار غزه گنجانده است»، گفت: اعلام طرح آمریکایی پس از خشم و نارضایتی جهانی از وحشیگری، تجاوز و نسلکشی که دشمن اسرائیلی با مشارکت آمریکا علیه مردم فلسطین انجام میدهد، صورت گرفت. حجم جنایات یهودیان صهیونیست با مشارکت آمریکا در نوار غزه علیه مردم فلسطین، به سطحی وحشتناک، هولناک و شرمآور برای همه جوامع انسانی رسیده و بهعنوان جنایت قرن و عصر شناخته میشود. بسیاری از رهبران و نخبگان در کشورهای مختلف جهان درباره نسلکشی و گرسنگی دادن به کودکان شیرخوار تا حد مرگ توسط دشمن اسرائیلی سخن میگویند.
او در ادامه تصریح کرد: شیوه سرکوب کامل غیرنظامیان در نوار غزه به حدی رسیده که دولتها و رژیمها را بهخاطر سکوتشان در برابر این جنایات و ستمگری شرمسار کرده است. حتی دولتهایی که بیشترین همکاری را با دشمن اسرائیلی دارند، مجبور شدهاند بهصورت ظاهری به رسمیت شناختن دولت فلسطینی را اعلام کنند تا نارضایتی از حجم ستمگری و جنایات صهیونیستی را نشان دهند. خشم جهانی و نارضایتی در سراسر جهان از طریق فعالیتهای مستمر و بسیار مهم در اروپا، آمریکا، استرالیا و نقاط مختلف جهان، فشار مداومی را برای حمایت از مردم فلسطین و مظلومیت آنها و فشار بر دولتها و رژیمها ایجاد کرده است.
واشنگتن از تبدیل شدن اعتراضات به اقدامات عملی میترسد
سید الحوثی ادامه داد: فعالیتها علیه دشمن اسرائیلی در برخی کشورها، مانند ایتالیا، در حال افزایش است و شامل کارگران بنادر، اتحادیهها و سطح مردمی میشود. فعالیتهای مردمی در برخی کشورهای اروپایی، رژیمها را برای اتخاذ مواضع سیاسی تحت فشار قرار داده و شرمسار کرده است.
رهبر جنبش مقاومت یمن با بیان اینکه «یکی از روشهایی که آمریکاییها از آغاز تهاجم اسرائیلی به کار بردهاند، دور زدن افکار عمومی جهانی در هنگام اوج گرفتن اعتراضات علیه تجاوز است»، گفت: هنگامی که وجهه آمریکا بهدلیل خشم مردمی در کشورهای مختلف خدشهدار میشود، واشنگتن از تبدیل شدن این اعتراضات به اقدامات عملی میترسد و از طریق گامهایی که بهظاهر برای حل رنج مردم فلسطین است، به دور زدن این فشارها میپردازد. اقدامات آمریکایی معمولاً به شکلی آشکار، پست و توهینآمیز به مردم فلسطین آسیب میرساند، همانطور که در مورد پل دریایی اتفاق افتاد.
او با اشاره به طرح دولت بایدن درباره پل دریایی گفت: این طرح تحت عنوان ارسال کمک به مردم فلسطین، از یک سو در خدمت اهداف آمریکایی بود و از سوی دیگر برای ظاهرسازی در ارسال کمکها طراحی شده بود. بعداً برای مردم آشکار شد که پل دریایی صرفاً یک عملیات فریب و تلاشی بیفایده برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت بود.
سید الحوثی ادامه داد: هنگامی که وضعیت گرسنگی در نوار غزه به سطوحی بسیار وحشتناک رسید، آمریکاییها به سمت چیزی به نام مؤسسه انسانی غزه حرکت کردند. مؤسسه انسانی غزه عنوانی بسیار فریبنده است که برای جهانیان آشکار شد که ابزاری برای کشتار و نقض کرامت مردم فلسطین است.
رهبر انصارالله یمن با بیان اینکه «اقدامات آمریکایی همیشه در خدمت دشمن اسرائیلی و در چارچوب مشارکت با آن برای هدف قرار دادن مردم فلسطین انجام میشود»، گفت: طرح ترامپ به نتانیاهو ارائه شد تا او تغییرات بیشتری در آن اعمال کند تا به طرحی کاملاً اسرائیلی تبدیل شود. نتانیاهوی جنایتکار اعتراف کرد که طرح ترامپ شامل خواستههای اسرائیل در نوار غزه است. ترامپ جنایتکار نیز درباره طرح خود در راستای خدمت به اسرائیل سخن گفت و به اقداماتی که قبلاً انجام داده، مانند به رسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت این رژیم، اشاره کرد.
هیئت صلح، هیئتی برای مصادره حقوق فلسطینیهاست
او با بیان اینکه «به رسمیت شناختن قدس بهعنوان پایتخت اسرائیل از خطرناکترین و بدترین اقداماتی بود که ترامپ علیه مسئله فلسطین و کل امت اسلامی مرتکب شد»، گفت: در چارچوب خدماتی که آمریکا به اسرائیل ارائه میدهد، تلاش میکند حقوق فلسطینیها را بهصورت آشکار مصادره کند و حتی نپذیرفت که غزه تحت مدیریت مقامات فلسطینی باشد. در سطح جهانی پذیرفته شده که ملتها حق تعیین سرنوشت خود را دارند، پس چگونه حق مردم فلسطین در نوار غزه برای اداره خودشان سلب میشود؟
سید الحوثی در ادامه گفت: اینکه ترامپ در رأس چیزی باشد که به آن «هیئت صلح» میگویند، در واقع هیئتی برای مصادره حقوق فلسطینیهاست؛ این نام واقعی آن است که برای تثبیت سیطره اسرائیل طراحی شده است. تحت عنوان قیمومیت بریتانیا، این کشور بر فلسطین مسلط شد، آن را به صهیونیستهای یهودی تحویل داد، آنها را برای اشغال توانمند کرد و به آنها سلاح داد. بریتانیا مردم فلسطین را سرکوب و آزار کرد تا جایی که صهیونیستهای یهودی به سطحی رسیدند که اطمینان حاصل شد قادر به تسلط بر فلسطین هستند.
رهبر جنبش مقاومت یمن در ادامه سخنرانی خود افزود: آمریکاییها میخواهند مردم فلسطین در غزه را از تمام حقوقشان و هر ابزاری که برای دفاع از حقوق خود دارند محروم کنند. آمریکا تلاش میکند رژیمهای عربی را در استخدام امنیتی برای خدمت به دشمن اسرائیلی درگیر کند. ترامپ بهصراحت گفت که رژیمهای عربی باید مسئولیت خلع سلاح جنبش حماس، گردانهای القسام و گروههای فلسطینی را بر عهده بگیرند. ترامپ میخواهد اعراب نقش کثیف خلع سلاح مردم فلسطین را بر عهده بگیرند، که این اقدامی بسیار پست در هدف قرار دادن مردم فلسطین است.
او با بیان اینکه «ترتیبات اعلامشده توسط ترامپ در چارچوب تغییر خاورمیانه و قرار دادن اسرائیل بهعنوان نماینده آن در منطقه اعلام شده است»، گفت: رویکرد آشکار آمریکا وقتی از تغییر خاورمیانه سخن میگوید، تغییر واقعیت منطقه به نفع دشمن اسرائیلی و به هزینه آزادی، استقلال، کرامت، دین و حقوق ملتهای عرب و مسلمان است. ترامپ در سخنرانی دیگری تأکید کرد که برای بازگرداندن هژمونی آمریکا بر جهان تلاش کرده است. آمریکا و اسرائیل با هم برای تسلط بر دیگر ملتها و کشورها حرکت میکنند، اما بزرگترین آسیبدیده از این امر، امت اسلامی ماست.
آمریکا طمع زیادی به ذخایر عظیم و منابع نفتی بزرگ ونزوئلا دارد
سید الحوثی با اشاره به این نکته که «بسیاری از کشورها در موضع مخالفت و رقابت قرار دارند، مانند چین، روسیه و کشورهای دیگری مانند کوبا، کره شمالی و ونزوئلا که برای خودشان آزادی را به دست آوردهاند»، گفت: آمریکا طمع زیادی به ذخایر عظیم ونزوئلا و منابع نفتی بزرگ آن دارد.
رهبر انصارالله یمن در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: در باور صهیونیستی که آمریکا و اسرائیل بر اساس آن در چارچوب طرح صهیونیستی خود عمل میکنند، هرگز نباید اجازه داد که اعراب به ابزاری برای فشار بر مردم فلسطین و مقاومت و مبارزان آن تبدیل شوند. نظامهای عربی و اسلامی نباید برای فشار آوردن و اجرای طرح ترامپ که حقوق فلسطینیها را مصادره میکند و برای تثبیت سیطره اسرائیل طراحی شده، اقدام کنند. فشارهای عربی و اسلامی بر مقاومت فلسطین خیانت و خدمت به دشمن اسرائیلی و استخدام برای منافع آن است. مردم فلسطین ملتی آزاد هستند و گروههای مبارز آنها تصمیمات خود را با پایبندی به اصول و حقوق مشروع و اصیل مردم فلسطین اتخاذ میکنند.
او با بیان اینکه «تلاشهای آمریکا و اسرائیل این است که مردم فلسطین، مقاومت و مبارزان آنها در گروههایشان بین ادامه نسلکشی و اشغال یا تسلیم شدن مخیر شوند.»، گفت: این عنوان که حماس و جنبشهای فلسطینی طرح صلح را نپذیرفتهاند، فریب آمریکایی است. برادران مجاهد ما در فلسطین به اصول خود و حقوق ثابت و عادلانه مردم فلسطین پایبند هستند و پاسخهای گروههای فلسطینی در چارچوب گامهای حکیمانهای است که روشهای فریبکارانه و دور زدن دشمن را خنثی میکند.
اعراب به ابزاری برای فشار بر گروههای فلسطینی تبدیل نشوند
سید الحوثی تاکید کرد: آنچه برای ما مهم است این است که اعراب و برخی رژیمهای اسلامی به ابزاری برای فشار بر گروههای فلسطینی تبدیل نشوند، بلکه باید در کنار آنها بایستند. باید در کنار گروههای فلسطینی ایستاد تا فریب آمریکایی-اسرائیلی افشا شود و بر حقوق مشروع مردم فلسطین تأکید گردد و به اصول ثابت که نباید از آنها دست کشید، پایبند ماند. اگر دولتها، رژیمها و ملتهای امت ما به اطاعت از آمریکا و اسرائیل روی آورند، نتیجه ناگزیر آن خسارتی بسیار سنگین خواهد بود. آنچه آمریکا و اسرائیل در طرح صهیونیستی خود دنبال میکنند، مصادره آزادی و کرامت این امت، محو هویت اسلامی آن، اشغال سرزمینهایش، بردگی و تحقیر آن است.
رهبر انصارالله یمن همچنین گفت: با وجود طولانی شدن مدت محاصره، کشتار و تجاوز، مجاهدان در نوار غزه همچنان به عملیات قهرمانانه خود در اکثر محورهای نبرد ادامه میدهند.
پایگاه مردمی مقاومت در لبنان، وفاداری خود را ثابت کرد
او در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: مراسم بزرگداشت شهادت شهید اسلام و انسانیت، سید حسن نصرالله (رضوان الله علیه) در لبنان، بزرگ و افتخارآمیز بود. این مراسم عظیم و حضور گسترده مردمی در لبنان، پایگاه مردمی مقاومت، وفاداری و پایداری آن را ثابت کرد. شعار «ما بر عهد خود هستیم» در سایه جنایات اسرائیلی و فشارهای آمریکایی و برخی رژیمهای عربی، معنای بزرگ و بسیار مهمی دارد. پایگاه مردمی مقاومت در لبنان، با وجود فداکاریهای عظیم، وفاداری خود را ثابت کرد و ارزشهای والا را تجسم بخشید.
سید الحوثی درباره اوضاع سوریه نیز گفت: تاکتیک اسرائیلی در جنوب سوریه با هدف تثبیت سیطره است و صرفاً حوادث معمولی نیست. اصرار دشمن اسرائیلی بر یورشهای روزانه، ایجاد موانع و تجاوزات در جنوب سوریه، با هدف تثبیت سیطره است. برای اولین بار، یکی از صهیونیستها در کنیسهای در قلب دمشق شیپور نواخت، اقدامی که نشاندهنده عمق نفوذ به داخل پایتخت است.
موضع رئیسجمهور کلمبیا بسیار شرافتمدانه است
رهبر انصارالله یمن به حمایت از مردم غزه در دیگر نقاط جهان اشاره کرد و گفت: تظاهرات در ایتالیا مهم است، زیرا برخی اعضای دولت ایتالیا با منطق صهیونیستی ظاهر میشوند. یکی از شرافتمندانهترین مواضع بینالمللی، موضع رئیسجمهور کلمبیاست که از اکثر رهبران عرب و مسلمان پیشروتر است. مواضع اکثر رهبران عرب و مسلمان به سطح مواضع رئیسجمهور کلمبیا که خواستار تشکیل ارتش برای آزادسازی فلسطین و قطع همه روابط با دشمن اسرائیلی شد، نرسیده است. ای کاش رهبران عرب در سطح مواضع رئیسجمهور کلمبیا بودند که از انگیزه وجدان انسانی حرکت کرد. مشکل در جهان عرب، فقدان وجدان انسانی، انگیزه دینی، قومی، ملی و اخلاقی است و وضعیت وحشتناکی از بیعملی وجود دارد.
او تصریح کرد: کارگران بنادر و اتحادیههای کارگری در ایتالیا موفق شدند از صادرات محموله سوخت به دشمن جلوگیری کنند، در حالی که کشتیها از چهار کشور عربی و یک کشور اسلامی هر هفته به بنادر دشمن اسرائیلی میروند. اسلوونی رسماً با تصمیم دولتی ورود جنایتکار نتانیاهو به خاک خود را ممنوع کرد، که نشانهای از همبستگی و تعامل جهانی است.
ناوگان صمود حجت را بر همه تمام کرد
سید الحوثی به کاروان شکستن محاصره غزه اشاره کرد و گفت: «ناوگان صمود» یکی از اشکال برجسته، نمادین و مهم همبستگی با غزه است. اقدام گروهی از فعالان برای شکستن محاصره نوار غزه، چندمین تلاش همبستگی با غزه است. با وجود خطرات بزرگ، فعالان برای شکستن محاصره نوار غزه حرکت میکنند. دشمن اسرائیلی، مانند دفعات قبل، به ناوگان صمود حمله کرد، فعالان را ربود و کمکها را مصادره کرد. فعالان و همبستگان در ناوگان صمود موفق شدند دشمن اسرائیلی را رسوا کنند و توجه جهان را به رنج مردم فلسطین جلب کنند. فعالان ناوگان صمود تمام تلاش خود را برای جلب توجه جهان به کار میگیرند تا حجت را بر امت و دیگرانی که اطراف فلسطین هستند و نظارهگر گرسنگی مردم فلسطیناند، تمام کنند.
عملیات ما در دریا خسارات اقتصادی بزرگی برای دشمن اسرائیلی به دنبال داشته است
رهبر جنبش مقاومت یمن به عملیاتهای ارتش این کشور در حمایت از غزه اشاره کرد و گفت: در نبرد «فتح موعود و جهاد مقدس» عملیات نظامی ادامه دارد. عملیات جبهه یمن در این هفته با ۱۸ موشک و پهپاد انجام شد. عملیات جبهه یمن در این هفته شامل اهدافی در عمق فلسطین اشغالی متعلق به دشمن اسرائیلی، برخی در دریا و برخی برای مقابله با دشمن اسرائیلی بود. عملیات یمن در دریا برای جلوگیری از حرکت کشتیهایی است که قانون منع تردد به دشمن اسرائیلی را نقض میکنند. پنجشنبه گذشته، یک کشتی متخلف از قانون منع تردد به دشمن اسرائیلی هدف قرار گرفت و تعداد کشتیهای هدفگذاریشده در عملیات پشتیبانی به ۲۲۸ کشتی رسید، که عدد مهمی است و نشاندهنده جدیت، اثربخشی و تأثیر موضع یمن و در عین حال تأثیر آن بر دشمن اسرائیلی است.
او در ادامه تصریح کرد: در سطح جهانی این موضوع شناخته شده است که عملیات ما در دریا نتایج مهمی در اختلال بندر امالرشراش (ایلات) و خسارات اقتصادی بزرگی برای دشمن اسرائیلی به دنبال داشته است. جلوگیری از تردد دشمن اسرائیلی از دریای سرخ به بابالمندب و خلیج عدن، موضعی با اهمیت استراتژیک بزرگ است که تمام جهان به آن اذعان دارد.
سید الحوثی در ادامه گفت: پس از تهاجم دشمن اسرائیل در روز پنجشنبه، ملت عزیز ما در روز جمعه با حضوری میلیونی، عظیم، افتخارآمیز و بزرگ به خیابانها آمد. فعالیتهای مستمر برای بسیج عمومی در انواع مختلف ادامه دارد، از جمله دورههای نظامی، راهپیماییهای نظامی، مانورها و رزمایشهای نظامی در چندین استان.
تجاوزات اسرائیل اراده ملت ما را نخواهد شکست
رهبر انصارالله یمن افزود: تهاجم اسرائیلی در هفته گذشته با حدود ۳۵ حمله، تأسیسات غیرنظامی را هدف قرار داد. تهاجم اسرائیلی هفته گذشته، مانند جنایات و تجاوزات قبلی دشمن اسرائیلی به کشور ما، اراده ملت ما را نخواهد شکست. ملت عزیز ما با موضع حق و بزرگ خود برای حمایت از مردم فلسطین، علیه دشمن اسرائیلی و علیه سرکوب امت حرکت کرد و به اهمیت و ضرورت این موضع از همه جوانب آگاه است. ملت ما بهعنوان جهاد در راه خدا حرکت میکند؛ جهادی که بهعنوان فریضهای بزرگ و مقدس اسلامی که دستاوردهای بزرگی در دنیا و آخرت به دنبال دارد. موضع ما در چارچوب فطرت انسانی، ارزشهای اخلاقی والا و موضعی آگاهانه و بالغ در برابر خطر دشمن صهیونیستی و طرح صهیونیستی است.
او همچنین گفت: هر رنج و زحمتی، چه در تظاهرات، چه در میدان نبرد در راه خدا، یا هر فعالیت و تلاشی در راستای خشمگین کردن کافران، نزد خداوند متعال ثبت میشود و فداکاری با جان، پیروزی بزرگی است. زیان واقعی در انتخاب تسلیم است که به سیطره دشمن، سرکوب کامل، بردگی، تحقیر، اهانت، نسلکشی و غارت منجر میشود. زیان واقعی در همکاری با دشمن از طریق اقدامات خود، پرداخت پول یا مشارکت در ظلم به امت است که گناه و جرمی بزرگ است که مستحق خشم خدا میشود.
سید الحوثی در بخش پایانی سخنرانی خود، مردم یمن را به حضور در تجمع حمایت از مردم فلسطین در روز حمعه دعوت کرد و گفت: باید به راه خود ادامه دهیم و برای ارتقا و ساخت توانمندیهای نظامی و پایههای وضعیت اقتصادی خود بر اساس مواجهه با چالشها و خطرات تلاش کنیم. باید بهصورت مستمر حرکت کنیم، زیرا در موضع درست قرار داریم که بازتاب جهانی دارد و تأثیر واقعی، قطعی، آشکار و واضحی بر دشمن ما، دشمن خدا و دشمن انسانیت دارد.