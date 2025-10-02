سقوط ناگهانی یک پژو ۴۰۵ به دریا در اسکله لافت قشم با واکنش سریع قایقداران محلی به نجات معجزه‌آسای پدر و پسر سرنشین خودرو انجامید و بار دیگر ضعف ایمنی اسکله‌های جزیره را یادآور شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روز پنجشنبه ۱۰ مهر، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به دلیل نقص فنی در ترمز، ناگهان از روی اسکله بندر لافت جزیره قشم به دریا سقوط کرد. در این حادثه که لحظاتی پراضطراب را رقم زد، سرنشینان خودرو – یک پدر و پسر – با اقدام سریع و شجاعانه قایقداران محلی از آب بیرون کشیده شدند. حال عمومی هر دو نفر مساعد اعلام شده و این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.

این رخداد بار دیگر ضعف ایمنی و استاندارد نبودن اسکله‌های قشم به‌ویژه اسکله‌های پل و لافت را آشکار کرد؛ موضوعی که بنا بر تاکید اهالی و فعالان محلی، سال‌هاست جان مردم و گردشگران را تهدید می‌کند و نیازمند اقدام فوری مسئولان است.

مسئولان بندر لافت ضمن آغاز بررسی علت دقیق حادثه، از رانندگان وسایل نقلیه خواستند هنگام عبور از مسیرهای ساحلی و اسکله‌ها ضمن رعایت تمامی نکات ایمنی، از سلامت فنی خودرو خود به‌ویژه سیستم ترمز اطمینان حاصل کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.

بندر لافت یکی از بنادر مهم گردشگری و حمل‌ونقل دریایی قشم است که امکان جابه‌جایی خودرو از سرزمین اصلی به این جزیره را فراهم می‌کند و روزانه پذیرای حجم بالایی از خودرو و مسافر از نقاط مختلف کشور است.

یکی از شهروندان محلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به حادثه امروز در اسکله لافت گفت: اگر قایقداران محلی چند ثانیه دیرتر اقدام می‌کردند، جان سرنشینان خودرو از دست می‌رفت. سال‌هاست ضعف ایمنی اسکله‌ها را گوشزد می‌کنیم اما رسیدگی جدی نشده است.