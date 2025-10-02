En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سقوط خودرو سواری سرنشین‌دار به دریا در اسکله + عکس

سقوط ناگهانی یک پژو ۴۰۵ به دریا در اسکله لافت قشم با واکنش سریع قایقداران محلی به نجات معجزه‌آسای پدر و پسر سرنشین خودرو انجامید و بار دیگر ضعف ایمنی اسکله‌های جزیره را یادآور شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۳۹
| |
630 بازدید

سقوط خودرو سواری سرنشین‌دار به دریا در اسکله + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روز پنجشنبه ۱۰ مهر، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به دلیل نقص فنی در ترمز، ناگهان از روی اسکله بندر لافت جزیره قشم به دریا سقوط کرد. در این حادثه که لحظاتی پراضطراب را رقم زد، سرنشینان خودرو – یک پدر و پسر – با اقدام سریع و شجاعانه قایقداران محلی از آب بیرون کشیده شدند. حال عمومی هر دو نفر مساعد اعلام شده و این حادثه تلفات جانی در پی نداشت.  

 این رخداد بار دیگر ضعف ایمنی و استاندارد نبودن اسکله‌های قشم به‌ویژه اسکله‌های پل و لافت را آشکار کرد؛ موضوعی که بنا بر تاکید اهالی و فعالان محلی، سال‌هاست جان مردم و گردشگران را تهدید می‌کند و نیازمند اقدام فوری مسئولان است.

مسئولان بندر لافت ضمن آغاز بررسی علت دقیق حادثه، از رانندگان وسایل نقلیه خواستند هنگام عبور از مسیرهای ساحلی و اسکله‌ها ضمن رعایت تمامی نکات ایمنی، از سلامت فنی خودرو خود به‌ویژه سیستم ترمز اطمینان حاصل کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.  

بندر لافت یکی از بنادر مهم گردشگری و حمل‌ونقل دریایی قشم است که امکان جابه‌جایی خودرو از سرزمین اصلی به این جزیره را فراهم می‌کند و روزانه پذیرای حجم بالایی از خودرو و مسافر از نقاط مختلف کشور است.  

یکی از شهروندان محلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به حادثه امروز در اسکله لافت گفت: اگر قایقداران محلی چند ثانیه دیرتر اقدام می‌کردند، جان سرنشینان خودرو از دست می‌رفت. سال‌هاست ضعف ایمنی اسکله‌ها را گوشزد می‌کنیم اما رسیدگی جدی نشده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان بندر لافت اسکله حادثه سقوط خودرو غرق شدن خودرو نجات خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سقوط یک خودرو در نهر مخزوم اروندکنار
4 کشته و ۲مصدوم در سقوط پراید در کانال آب
سقوط خودرو ۲۰۶ به گودالی ۱۲متری در ولنجک
سقوط پژو به کانال آب در ورامین جان ۵ نفر را گرفت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aUt
tabnak.ir/005aUt