سازمان هواشناسی اعلام‌کرد: امروز (پنجشنبه) در هفت استان واقع در نوار شمالی کشور، رگبار باران و رعد و برق همراه با کاهش نسبی دما خواهیم داشت.

هجوم همزمان گرما و سرما و بارندگی به کشور+ نقشه

به گزارش تابناک، به نقل از سازمان هواشناسی، امروز (پنجشنبه) در برخی مناطق گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و ارتفاعات البرز مرکزی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش بینی می شود.

از جمعه تا یکشنبه در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر بارش خفیف باران رخ می‌دهد.

دوشنبه در غالب مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.

از امروز تا شنبه در شمال شرق شرق و جنوب غرب، یکشنبه در نیمه شرقی و دوشنبه در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد شدید، در برخی مناطق خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

امروز و فردا در نوار شمالی و یکشنبه و دوشنبه در شرق کشور کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

همچنین از شنبه تا دوشنبه دما در نوار شمالی کشور افزایش می یابد.

امروز خلیج فارس و دریای خزر، جمعه و شنبه شرق دریای عمان مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، همراه با وزش باد، در برخی نقاط همراه با گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه خواهد رسید.