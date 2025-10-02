تشکر عراقچی از موضع مسئولانه پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «محمد اسحاقدار» وزیر امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه در تماس تلفنی راجع به روابط دوحانبه و تحولات بینالمللی گفتوگو کردند.
طرفین در این تماس تلفنی با اشاره به اهمیت همکاریها میان دو کشور در همه زمینههای مورد علاقه، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری در سطوح دوجانبه و در سطح سازمانهای بینالمللی برای صیانت از صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی تاکید کردند.
وزیران امور خارجه ایران و پاکستان موضوع فلسطین را مهمترین مساله جهان اسلام دانسته و خواستار اقدام فوری و موثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به نسل کشی فلسطینیان و مواخذه و مجازات جنایتکاران دانستند.
وزیر امور خارجه ایران با تشکر از موضع مسئولانه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل در مخالفت با سوء استفاده سه کشور اروپایی از ساز و کار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت، تاکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام، در موعد مقرر یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خانمهیافته تلقی شود.