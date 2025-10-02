En
دومین پیروزی مقتدرانه والیبال زنان

تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی زنان آسیای مرکزی (کاوا) مقابل تاجیکستان پیروز میدان شد.
به گزارش تابناک به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، مسابقات قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی ۲۰۲۵ از روز گذشته (چهارشنبه) نهم مهر در شهر تاشکند ازبکستان آغاز شد و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

تیم ملی والیبال زنان ایران در نخستین دیدار خود موفق به شکست مقتدرانه تیم قرقیزستان شد تا ۷/۵۶ امتیاز در رنکینگ جهانی به دست آورد.

شاگردان «لی دو هی» امروز (پنجشنبه دهم مهر) در دومین مسابقه خود نیز برابر تاجیکستان به میدان رفتند و با نتیجه سه بر صفر به پیروزی رسیدند تا از این دیدار نیز ۶/۸۳ امتیاز دیگر کسب کنند.

ملی‌پوشان ایران در سه ست متوالی و با اقتدار، با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۷، ۲۵ بر ۷ حریف خود را شکست دادند تا دومین برد متوالی و سه امتیاز دیگر را به دست آورند.

ترکیب آغازکننده ایران در این دیدار شامل آیتک سلامت، شبنم علیخانی، ریحانه کریمی، نگار هاشمی، فاطمه خلیلی و الهه پورصالح بود.

همچنین شقایق حسن‌خانی، زهرا کریمی، پریا حاجتمند، نورا محمدی، فاطمه منظوری، نازنین علیزاده، زهرا صالحی و غزاله بستان دیگر بازیکنان تیم ملی در این رقابت‌ها هستند.

قضاوت این مسابقه برعهده مخلیا عبدالااوا و نرگیزا عثمانوا دو داور ازبکستانی بود.

تیم ملی والیبال زنان ایران فردا (جمعه) از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران در سومین دیدار مرحله مقدماتی خود به مصاف ازبکستان، میزبان مسابقات، خواهد رفت.

