\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0622\u0645\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627\u0646\u06a9 \u0645\u0631\u06a9\u0632\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0641\u0635\u0644 \u06f1\u06f5 \u0633\u0627\u0644\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0622\u0645\u0627\u0631\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f0 \u0631\u0634\u062f \u0634\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u0634\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0642\u062a \u0627\u0632 \u06cc\u06a9 \u0633\u0648 \u0648 \u062a\u0648\u0631\u0645 \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n