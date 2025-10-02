En
پنتاگون مرکز فرماندهی صهیونیست‌ها در جنگ ۱۲روزه

تحلیلگر و روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی فاش کرد در طول جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده با ایران، افسران اسرائیلی در پنتاگون حضور داشتند و با مداخله در کار‌ها و دستور دادن‌های مداوم، کارکنان پنتاگون را خشمگین می‌کردند.
«تاکر کارلسون» تحلیلگر و روزنامه نگار برجسته آمریکایی در برنامه روز پنجشنبه خود که میزبان «جفری ساکس» اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا بود، با انتقاد از نفوذ صهیونیست‌ها در دولت ایالات متحده و اینکه هر انتقادی از این وضعیت به عنوان تلاش‌هایی ضد یهود تلقی می‌شود، به حضور افسران صهیونیستی در پنتاگون اشاره کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کارلسون گفت: به عنوان مثال، همانند آنچه با ایران در طول جنگ ۱۲ روزه رخ داد، ایالات متحده و اسرائیل در طول آن درگیری کوتاه از همه طرف ایران را بمباران کردند؛ افسران ارتش اسرائیل در پنتاگون حضور داشتند و افسران نظامی خارجی در پنتاگون بودند. به علاوه، آنها تنها افسران نظامی خارجی در پنتاگون نیستند، واضح است که افسران ناتو هم هستند.

وی ادامه داد: آنها اهل کشور دیگری، مثلاً بریتانیایی هستند، اما آن زمان تعدادی از افسران ارتش اسرائیل در پنتاگون حضور داشتند؛ و در طول آن دوره، از هر کسی که در پنتاگون کار می‌کند بپرسید، آنها با ورود بی‌محابا به جلسات، دادن دستور، طرح درخواست‌ها و اینکه هیچ‌کس کاری در مورد آنها انجام نداد، کارکنان آمریکایی پنتاگون را عصبانی کردند.

کارلسون سپس این سوال را مطرح کرد که چطور ممکن است یک افسر نظامی خارجی، حتی اگر دعوت شده باشد، بی‌محابا وارد مقر‌های نظامی شود، بی‌محابا وارد جلسه‌ای شود و شروع به مطالبه کند که «ما این را می‌خواهیم، ما آن را می‌خواهیم، شما باید به این بپردازید.» چطور ممکن است؟

او تاکید کرد: هرچه بیشتر به این نوع رفتار عمیقاً ناسالم اجازه دهید اتفاق بیفتد، بیشتر گرفتار خواهید شد.

تحلیلگر آمریکایی تصریح کرد: و این، دقیقاً همان چیزی است که اتفاق افتاده است. به دلیل ضعف رهبرانمان، ما غارتگران یک قدرت خارجی را تحریک کرده‌ایم تا از ما سوءاستفاده کنند.

او تاکید کرد: این یک تقاضاست که افرادی که شغلشان دفاع و نمایندگی از ماست، رهبران ما چه در پنتاگون و چه در سراسر دولت ایالات متحده باید این کار را انجام دهند، اینکه در برابر همه تهدیدات بالقوه، در برابر همه کشور‌ها و نیرو‌های خارجی تا جایی که لازم است، بایستند و از ما دفاع کنند و در مقابل یک قدرت خارجی سر تعظیم فرود نیاورند.

تاکر کارلسون در ادامه گفت: این خیلی ساده است. چرا باید یک دولت، مخصوصاً یک دولت قوی، وجود داشته باشد که از یک نیروی ضعیف‌تر دیگر دستور می‌گیرد؟ و این وضعیت موجود است که مدت‌هاست نیز ادامه دارد.

جفری ساکس نیز در این برنامه گفت که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تلاش است تا ایالات متحده را به جنگ با ایران بکشد و این قصد او تقریباً ۳۰ سال است که ادامه دارد.

ساکس تأکید کرد که نتانیاهو اخیراً نیز واشنگتن را به جنگ با ایران کشاند و می‌خواهد دوباره این کار را انجام دهد.

استاد دانشگاه کلمبیا با بیان اینکه اوضاع را «بسیار خطرناک» می‌داند، گفت: این، بخشی از سیاست نتانیاهو است که ایالات متحده را درگیر جنگ‌های مداوم کند.

استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
الی گشت
