انتخاب پرچمداران ایران در بازیهای آسیایی بحرین

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ با توجه به تفویض اختیارات هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به هیات رئی سه کمیته، احمد قنبری دروازه بان تیم ملی هندبال و عسل گل تپه از تکواندو بعنوان پرچمداران کاروان ورزشی کشورمان در مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان انتخاب شدند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین_۲۰۲۵ با برگزاری مراسم افتتاحیه ۳۰ مهر ماه در شهر منامه آغاز و مراسم اختتامیه آن نهم آبان ماه خواهد بود.

گفتنی است: برخی رشته‌های تیمی و انفرادی مسابقاتشان از سه روز قبل از مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود.