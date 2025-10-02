En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتخاب پرچمداران ایران در بازیهای آسیایی بحرین

احمد قنبری از هندبال و عسل گل تپه از تکواندو به عنوان پرچمداران کاروان ورزشی کشورمان در مراسم افتتاحیه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ انتخاب شدند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۱۳
| |
223 بازدید

انتخاب پرچمداران ایران در بازیهای آسیایی بحرین

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ با توجه به تفویض اختیارات هیات اجرایی کمیته ملی المپیک به هیات رئی سه کمیته، احمد قنبری دروازه بان تیم ملی هندبال و عسل گل تپه از تکواندو بعنوان پرچمداران کاروان ورزشی کشورمان در مراسم افتتاحیه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان انتخاب شدند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین_۲۰۲۵ با برگزاری مراسم افتتاحیه ۳۰ مهر ماه در شهر منامه آغاز و مراسم اختتامیه آن نهم آبان ماه خواهد بود.

گفتنی است: برخی رشته‌های تیمی و انفرادی مسابقاتشان از سه روز قبل از مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پرچمداران کاروان ورزشی ایران کمیته ملی المپیک بازیهای آسیایی بحرین
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار دبیرکل ملی المپیک با مدیر رسانه آسیا
برگزاری مراسم تولد مدال‌آوران المپیکی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aUT
tabnak.ir/005aUT