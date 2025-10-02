En
هم‌گروهی ایران با ازبکستان، کره‌جنوبی و لبنان

مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های زیر ۲۳ آسیا ۲۰۲۶ در مالزی برگزار شد و تیم ملی فوتبال امید کشورمان حریفان خود در این مسابقات را شناخت.
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، قرعه‌کشی مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۲۶ عربستان، امروز (پنجشنبه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور مالزی برگزار شد و بر اساس آن تیم فوتبال امید ایران در گروه C این رقابت‌ها با تیم‌های ازبکستان، کره‌جنوبی و لبنان همگروه شد.

سیدبندی تیم‌ها با توجه به مقام آنها در سه دوره قبلی ۲۰۲۴ قطر، ۲۰۲۲ ازبکستان و ۲۰۲۰ تایلند انجام شده و بر این اساس تیم فوتبال امید ایران در سید سوم قرار گرفته بود.

۱۶ تیم برتر طبق سیدبندی در ۴ گلدان مختلف تقسیم شده بودند و کشور میزبان عربستان سعودی با یک توپ رنگی متفاوت در گلدان یک قرار گرفته بود.

قرعه این رقابت‌ها به شکل زیر مشخص شد:

گروه A: عربستان، ویتنام، اردن و قرقیزستان

گروه B: ژاپن، قطر، امارات و سوریه

گروه C: ازبکستان، کره‌جنوبی، ایران و لبنان

گروه D: عراق، استرالیا، تایلند و چین

تیم فوتبال امید ایران در مرحله مقدماتی با شکست تیم‌های هنگ‌کنگ، گوام و امارات جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست آورد.

جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا از ۱۷ دی تا ۵ بهمن‌ماه در کشور عربستان برگزار خواهد شد.

