مرز میان واقعیت و کلاهبرداری در کانالهای صیغه و همسریابی تلگرام بسیار باریک است.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ در کانالها و سایتهای صیغهیابی گزارش شده است که افراد پس از پرداخت پول متوجه میشوند شخصی که پشت صفحه چت بوده، همان کسی نیست که معرفی شده؛ بلکه یک باند سازمانیافته است که با گرفتن وجه و در دست داشتن اطلاعات و آبروی افراد، دست به اخاذی میزند. ورود به صفحه یکی از این پروفایلهای جعلی میتواند برای متقاضیان پرهزینه تمام شود. پرسش اصلی اینجاست: آیا اساساً کانال صیغهیابی قانونی و معتبر وجود دارد که افراد بتوانند بدون ترس و سوءاستفاده از آن استفاده کنند؟
یکی از قربانیان این ماجرا توضیح میدهد: «ابتدا مبلغی به عنوان هزینه معرفی پرداخت کردم. بعد گفتند باید حق بیمه و حتی هزینه بارداری هم بپردازم. وقتی اعتراض کردم، تهدید کردند که همه چتها و اطلاعاتم را برای خانوادهام میفرستند. از ترس آبرو مجبور شدم سکوت کنم.» چنین روایتهایی نشان میدهد ورود به یکی از این کانالها میتواند بسیار پرهزینهتر از چیزی باشد که کاربران در ابتدا تصور میکنند.
جواد مختاررضایی، سرهنگ دوم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس تا فراجا به بررسی این موضوع پرداخته است:
اخاذی با پروفایلهای جعلی؛ از «حق معرفی» تا «هزینه بارداری»
جواد مختاررضایی گفت: «یکی از مصادیقی که در حوزه کلاهبرداریهای رایانهای منجر به تشکیل پروندههایی در واحدهای پلیس فتا کشور تشکیل شده کلاهبرداری در قالب ایجاد صفحاتی با عنوان همسریابی و صیغهیابی بوده و که در آن افراد سودجو و کلاهبردار تحت عناوین مختلف از جمله حق معرفی، مهریه و… اقدام به دریافت وجوهی از کاربران مینمایند.»