En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پشت پرده کانال صیغه‌یابی در تلگرام

پشت ظاهر مشروع کانال‌های صیغه‌یابی، باندهایی پنهان شده‌اند که با وعده‌های دروغین، قربانیان را وارد چرخه‌ای از پرداخت‌های بی‌پایان و تهدیدهای بی‌امان می‌کنند؛ قربانیان اما سردرگم میان دوراهی حفظ آبرو یا شکایت توان خروج از این چرخه را ندارند.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۹۸
| |
744 بازدید
|
۱
پشت پرده کانال صیغه‌یابی در تلگرام

مرز میان واقعیت و کلاهبرداری در کانال‌های صیغه و همسریابی تلگرام بسیار باریک است.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ در کانال‌ها و سایت‌های صیغه‌یابی گزارش شده است که افراد پس از پرداخت پول متوجه می‌شوند شخصی که پشت صفحه چت بوده، همان کسی نیست که معرفی شده؛ بلکه یک باند سازمان‌یافته است که با گرفتن وجه و در دست داشتن اطلاعات و آبروی افراد، دست به اخاذی می‌زند. ورود به صفحه یکی از این پروفایل‌های جعلی می‌تواند برای متقاضیان پرهزینه تمام شود. پرسش اصلی اینجاست: آیا اساساً کانال صیغه‌یابی قانونی و معتبر وجود دارد که افراد بتوانند بدون ترس و سوءاستفاده از آن استفاده کنند؟

یکی از قربانیان این ماجرا توضیح می‌دهد: «ابتدا مبلغی به عنوان هزینه معرفی پرداخت کردم. بعد گفتند باید حق بیمه و حتی هزینه بارداری هم بپردازم. وقتی اعتراض کردم، تهدید کردند که همه چت‌ها و اطلاعاتم را برای خانواده‌ام می‌فرستند. از ترس آبرو مجبور شدم سکوت کنم.» چنین روایت‌هایی نشان می‌دهد ورود به یکی از این کانال‌ها می‌تواند بسیار پرهزینه‌تر از چیزی باشد که کاربران در ابتدا تصور می‌کنند.

جواد مختاررضایی، سرهنگ دوم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس تا فراجا به بررسی این موضوع پرداخته است:

اخاذی با پروفایل‌های جعلی؛ از «حق معرفی» تا «هزینه بارداری»

جواد مختاررضایی گفت: «یکی از مصادیقی که در حوزه کلاهبرداری‌های رایانه‌ای منجر به تشکیل پرونده‌هایی در واحد‌های پلیس فتا کشور تشکیل شده کلاهبرداری در قالب ایجاد صفحاتی با عنوان همسریابی و صیغه‌یابی بوده و که در آن افراد سودجو و کلاهبردار تحت عناوین مختلف از جمله حق معرفی، مهریه و… اقدام به دریافت وجوهی از کاربران می‌نمایند.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
صیغه یابی تلگرام اخاذی با پروفایل جعلی همسریابی کلاهبرداری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پشت پرده‌ی کانال‌های همسریابی چه خبر است؟!
کلاهبرداری ۶ میلیاردی با رسید جعلی
کلاهبرداری همسر سابق بازیگر معروف از حامیان حیوانات
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
0
1
پاسخ
چرا گزارشتون نا تمامه؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۴ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aUE
tabnak.ir/005aUE