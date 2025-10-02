عذرخواهی یک سریال تلویزیونی از دستگاه قضایی

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در این اطلاعیه آمده است: در قسمت نخست مجموعه تلویزیونی «پسران هور» که روایتی از روزهای ایثار و نقشآفرینی قهرمانان گمنام دوران دفاع مقدس است، بخشی از داستان با استناد به اسناد تاریخی جنگ، به وضعیت دشوار جنگزدگان و آوارگان مظلوم هویزه و پیگیریهای سردار شهید علی هاشمی برای حمایت از مردم اشاره دارد.
بدیهی است این روایت، صرفاً بازنمایی یک مقطع تاریخی است و هیچگونه قصد یا هدفی برای خدشه به شأن و منزلت مجموعه محترم قضایی کشور در آن وجود ندارد.
باور ما بر این است که در شرایط امروز، رسیدگی و احقاق حق مردم پیش از هر اقدام مردمی، توسط قوه قضاییه محترم انجام خواهد شد.
در همین راستا، ضمن قدردانی از همراهی و همدای قوه قضاییه از هرگونه سوءبرداشتی که ممکن است پیش آمده باشد، عذرخواهی میکنیم.