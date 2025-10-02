عذرخواهی یک سریال تلویزیونی از دستگاه قضایی

مجموعه‌ «پسران هور» طی اطلاعیه‌ای از دستگاه قضایی بابت بخشی از این سریال که چهره نامناسبی از دادستان شهر سوسنگرد به تصویر کشیده بود، عذرخواهی کرد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ در این اطلاعیه آمده است: در قسمت نخست مجموعه تلویزیونی «پسران هور» که روایتی از روز‌های ایثار و نقش‌آفرینی قهرمانان گمنام دوران دفاع مقدس است، بخشی از داستان با استناد به اسناد تاریخی جنگ، به وضعیت دشوار جنگ‌زدگان و آوارگان مظلوم هویزه و پیگیری‌های سردار شهید علی هاشمی برای حمایت از مردم اشاره دارد.

بدیهی است این روایت، صرفاً بازنمایی یک مقطع تاریخی است و هیچ‌گونه قصد یا هدفی برای خدشه به شأن و منزلت مجموعه محترم قضایی کشور در آن وجود ندارد.

باور ما بر این است که در شرایط امروز، رسیدگی و احقاق حق مردم پیش از هر اقدام مردمی، توسط قوه قضاییه محترم انجام خواهد شد.

در همین راستا، ضمن قدردانی از همراهی و همدای قوه قضاییه از هرگونه سوء‌برداشتی که ممکن است پیش آمده باشد، عذرخواهی می‌کنیم.